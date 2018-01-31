Сотрудники ФСБ пытались сегодня допросить журналиста Павла Никулина
Как рассказывал он сам, это связано с публикацией интервью, которое он взял у молодого человека, уехавшего воевать на стороне боевиков в Сирию. До допроса на квартире Никулина прошел обыск. Журналист подчеркнул в интервью «Эху», что он отказался от дачи показаний без адвоката.
Ранее Роскомнадзор вынес предупреждение журналу Нью Таймс, который опубликовал то самое интервью с боевиком.
В свою очередь, журналист Архан Джемаль уверен, что пресса должна давать читателям возможность узнавать разные точки зрения.
Этим вечером у здания ФСБ на Лубянке прошли одиночные пикеты в поддержку Павла Никулина. Его коллеги выступили против преследований журналистов со стороны спецслужб.
Комментарии2
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olegleon 31 января 2018 | 22:04
"В свою очередь, журналист Архан Джемаль уверен, что пресса должна давать читателям возможность узнавать разные точки зрения. "
Архан Джемаль уверен, что любой маньяк-убийца или педофил должен донести свою точку зрения.
ugiazov 31 января 2018 | 22:14
olegleon: Уж СК-то всегда интересуется их точкой зрения.