Сотрудники ФСБ пытались сегодня допросить журналиста Павла Никулина

Как рассказывал он сам, это связано с публикацией интервью, которое он взял у молодого человека, уехавшего воевать на стороне боевиков в Сирию. До допроса на квартире Никулина прошел обыск. Журналист подчеркнул в интервью «Эху», что он отказался от дачи показаний без адвоката.

Ранее Роскомнадзор вынес предупреждение журналу Нью Таймс, который опубликовал то самое интервью с боевиком.

В свою очередь, журналист Архан Джемаль уверен, что пресса должна давать читателям возможность узнавать разные точки зрения.

Этим вечером у здания ФСБ на Лубянке прошли одиночные пикеты в поддержку Павла Никулина. Его коллеги выступили против преследований журналистов со стороны спецслужб.