Самолет А-320 загорелся после посадки в аэропорту Волгограда

Лайнер прилетел из Москвы. Сообщается, что экипажу удалось эвакуировать пассажиров с помощью надувных трапов. Причиной возгорания стал пожар зарядного устройства от бортовой сети, — рассказал источник Интерфакса в службах аэропорта. О пострадавших пока ничего не известно.