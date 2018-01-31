В Москве за последние три дня выпали 2⁄3 месячной доли осадков
При этом, всего за январь эта цифра уже в полтора раза превышает норму календарной зимы. Синоптики предупреждают, что снегопады в Москву вернутся уже в пятницу, а в субботу и воскресенье они лишь усилятся.
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neyexo 31 января 2018 | 21:48
Неважно.
Хоть мне и нравится снег - но -
Город это такое место, где сконцентрированы люди, ресурсы
Вот в деревне дороги не почистишь - слишком большая площадь и мало людей. Но тем не менее кое-где удается.
А в городе - людей и ресурсов много, а улиц относительно мало - должно всего хватить - разве не так?