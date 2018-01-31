США внесли в санкционные списки одного из лидеров палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию
Как сообщили в американском Госдепартаменте, руководитель исламистского движения, который контролирует сектор Газа угрожает стабильности на Ближнем Востоке и подрывает мирный процесс с Израилем. Также США считают сам ХАМАС террористической организацией.
Комментарии2
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oto_davar 31 января 2018 | 21:49
Если долго стучать в двери Капитолия, причём вместе с саудитами, то что-нибудь может и получиться. Стряхивает Америка, хвала Создателю Мира, обамкину грязь с ботинок. Так держать!
chimp2013 31 января 2018 | 22:07
Все правильно. Хамасовцы друзья и коллеги "членов" "Кремлевского списка". Список должен быть один!