Команды Дмитрия Гудкова и Алексея Навального договорились о совместном наблюдении на выборах президента

Официально об этом будет объявлено завтра на открытии штаба Гудкова, — пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к политику. Штаб Навального уже 8 месяцев обучает наблюдателей с помощью тренингов и лекций. Там рассчитывают набрать от 50 до 70 тысяч человек для наблюдений по всей стране. Ранее Гудков сообщил, что создает свой штаб по наблюдению на выборах в Москве. В то же время, как отмечает газета, такая договоренность не значит образования союза между двумя политиками.