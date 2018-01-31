Команды Дмитрия Гудкова и Алексея Навального договорились о совместном наблюдении на выборах президента
Официально об этом будет объявлено завтра на открытии штаба Гудкова, — пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к политику. Штаб Навального уже 8 месяцев обучает наблюдателей с помощью тренингов и лекций. Там рассчитывают набрать от 50 до 70 тысяч человек для наблюдений по всей стране. Ранее Гудков сообщил, что создает свой штаб по наблюдению на выборах в Москве. В то же время, как отмечает газета, такая договоренность не значит образования союза между двумя политиками.
Комментарии15
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zapadnay 31 января 2018 | 21:36
Очень хорошая новость! Приветствую!
lthmvjrhfn1 31 января 2018 | 21:44
zapadnay:
я тоже приветствую. Пусть ещё с Наполеоном и Сашей Македонским из вашей палаты объединятся.
sita62 31 января 2018 | 21:59
lthmvjrhfn1: Откуда столько даунов появляется? Если серьёзно, то Гудковы и Навальный...( Рыжков, Собчак..) Нормальная команда...Только вместе...
s_talker002 31 января 2018 | 22:07
sita62:
Шендеровича забыли, он тоже любит в порнокино сниматься.
alexandr_l 31 января 2018 | 22:14
lthmvjrhfn1: Ваши подельники оценили ваше остроумие.
vor_mbh 31 января 2018 | 21:56
А что, пусть сисян и гудок лично убедятся, что наш Президент, Путин ВВ, будет выбран всеми 99,99999%% голосов российского народа.
serhio_25__ 31 января 2018 | 21:43
Для чего этим клоунам наблюдать, если они уже объявили выборы фальшивыми и вообще у них забастовка избирателей?
bozman_xl 31 января 2018 | 22:01
serhio_25__: Земляк, а ты что не идёшь в наблюдатели? Или ты, по детски наивный и простой, как валенок, считаешь, что выборы в России честные?
serhio_25__ 31 января 2018 | 22:04
bozman_xl: Выборы в России сейчас самые честные за всю историю страны.
И некогда мне всякой херней заниматься. Работать надо, да у меня и нормальная жизнь есть.
bozman_xl 31 января 2018 | 22:14
serhio_25_ у меня нормальная жизнь есть_ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Поздравляю, после того,как тебя выперли с ВАЗа, видимо предложили с высока-высока немножко денежек припрятать в оффшорах. Понимаю - это дело серьёзнее, чем " всякой хернёй заниматься"
agamasat 31 января 2018 | 21:43
сюда должны подключиться и сторонники Явлинского, и Собчак. Нужное дело можно и должно делать сообща. Может, хотя бы научатся взаимодействовать вместе, когда интересы одни и те же.
durdyberdy 31 января 2018 | 21:48
Выйдет, что или нет у них, не знаю, но сам факт - красноречивый ответ Яблоболу Вишневскому (из СПб), который с пеной у рта доказывал, что "забастовка" не позволит (по ЗАКОНУ!!!!) сторонникам Навального осуществлять наблюдение на выборах.
sisyanfashist 31 января 2018 | 21:53
Название у команды надеюсь будет - "Гудок Анальный"?
rico76 31 января 2018 | 21:55
А у Венедиктова спросили разрешения «наблюдать»?
svetla_ya 31 января 2018 | 22:02
Гудкову на пользу пошел разрыв с Кацем.