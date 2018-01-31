Самолет Azur Air, следовавший из России на Кубу, осуществил посадку в Атлантик-сити из-за перерасхода топлива
Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из России на Кубу, осуществил посадку в Атлантик-сити из-за перерасхода топлива в ходе перелета над Атлантикой, сообщила директор по связям с общественностью Анастасия Матюшина.
Матюшина отметила, что информация о совершении экстренной посадки и неисправном двигателе неверна.
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