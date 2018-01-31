Самолет А-320 загорелся после посадки в аэропорту Волгограда
Лайнер прилетел из Москвы. Сообщается, что экипажу удалось эвакуировать пассажиров с помощью надувных трапов. Причиной возгорания стал пожар зарядного устройства от бортовой сети, — рассказал источник в службах аэропорта. О пострадавших пока ничего не известно.
Комментарии1
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encopresis 31 января 2018 | 22:06
Причиной пожара стало возгорание, а не наоборот. Новостники-птушники. Последнее время стыдно за Ваш коллектив, Венедиктов?