Два человека погибли в перестрелке с полицией на востоке Петербурга

Об этом сообщает Интернет-издание «Фонтанка». По его сведениям, оба убитых скрывались после ограбления ювелирного салона. Полицейские бросились в погоню, во время которой подозреваемые врезались в одну из машин. В ходе перестрелки также получил ранения сотрудник ППС.