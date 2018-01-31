Два человека погибли в перестрелке с полицией на востоке Петербурга
Об этом сообщает Интернет-издание «Фонтанка». По его сведениям, оба убитых скрывались после ограбления ювелирного салона. Полицейские бросились в погоню, во время которой подозреваемые врезались в одну из машин. В ходе перестрелки также получил ранения сотрудник ППС.
Комментарии14
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ura_123 31 января 2018 | 21:33
Вот вам ватиновые и 90-е,которые вернулись)))
lthmvjrhfn1 31 января 2018 | 21:40
ura_123:
это уже не 90-е, это уже 37 год какой-то.. изверги, двух людей в центре питера
neburzhui 31 января 2018 | 21:43
Питер город героев ! Впереди - Зимний сезон :-))
olegleon 31 января 2018 | 21:53
lthmvjrhfn1: это власти ещё скрывают, что убегавшие кричали "мы власть".
tvitov66 31 января 2018 | 21:56
Хорошо что сейчас не 90-е
eternity88 31 января 2018 | 22:06
olegleon: "Раненные при перестрелке с полицией Петербурге выжили, несмотря на тяжесть травм
Принятые за убитых при перестрелке с полицией мужчины доставлены в больницу с различными огнестрельными ранениями. Их успели успели записать в мертвые из-за тяжести травм и отсутствия признаков жизни, но петербургская медицина творит чудеса."
boseal 31 января 2018 | 21:34
Надо было злодеям сдаваться - остались бы живы. Но судя по всему на нары очень не хотелось.
stalinator 31 января 2018 | 21:35
Слава ППС! Так и надо,меньше преступной мразоты. Только фамилии преступников толерантно не поминают.
koshka_sama_po_sebe 31 января 2018 | 21:39
"Оба убитых скрывались" - хорошо сказано.
olegleon 31 января 2018 | 21:55
koshka_sama_po_sebe: "(Из протокола). На кровати лежал труп, брат трупа в соседней комнате был без сознания, рядом сидела трупова жена и плакала..."
stalinator 31 января 2018 | 21:48
https://www.youtube.com/watch?v=dG9OiTTrLLY
belovnikita 31 января 2018 | 21:48
Спокойные ху/ловские годы... Не то что лихие 90-е :-)
neon001 31 января 2018 | 22:00
belovnikita: в связи с растущей нищетой такое будет теперь очень часто.
ems1 31 января 2018 | 22:01
Только они взяли и выжили. Так вот.