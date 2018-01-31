Министерство сельского хозяйства призывает российские регионы бороться с саранчой
Это необходимо, чтобы не опозориться на предстоящем чемпионате мира по футболу. Как пояснил руководитель одного из департаментов ведомства, на футбольных полях используется трава, которую любит саранча, поэтому она вполне может прилететь на стадионы, передает Интерфакс. Чиновник добавил, что саранчой заражена территория в районе Волгоградской, Астраханской и других южных областей. Некоторые матчи первенства пройдут предстоящим летом, в том числе, в Сочи, Ростове-на-Дону и в Волгограде.
Комментарии18
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kriimsdyk 31 января 2018 | 21:06
"бороться с саранчой" - призывают к свержению существующего строя?
prutkov100 31 января 2018 | 21:35
Я , понимаю , что не в тему , но все наверное видели множество фильмов , где супердержава ( а так по крайней мере считают многие ) в лице США спасают мир от всевозможных напастей . Вопрос - Почему Россия не снимает таких фильмов , где доблестные зеленые человечки делают тоже самое ? Ответ - Это будет не боевик , а комедия , поэтому и не снимают . Так и с саранчой - начнут бороться - получат комедию на весь мир .
edun1952 31 января 2018 | 21:58
kriimsdyk: Да уж, кузнечикам столько не сожрать, сколько чиновники.
evgolius7 31 января 2018 | 21:06
Просто маразм....
noxepy_1488 31 января 2018 | 21:06
Волнуюсь. Нет ли здесь антисемитизма?!
ostapbey 31 января 2018 | 21:11
noxepy_1488: Ты намекаешь, что мел, который якобы в молоко, на подкоп Израиля пойдет цементом??
metulag 31 января 2018 | 21:19
noxepy_1488: Думаешь тебе опять вдуют, как всегда?
Не волнуйся, вдуют обязательно.
noxepy_1488 31 января 2018 | 21:22
metulag: Поросёночек, ты палишься))))
metulag 31 января 2018 | 21:54
noxepy_1488: Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу,
ostapbey 31 января 2018 | 21:09
А заодно и Мавзолей перекрасить в триколор..
Вроде как киоск от Пепси -колы
Даже..
ed10075 31 января 2018 | 21:10
Питерскую саранчу, окупировавшую страну, никаким дустом не вытравишь!
ostapbey 31 января 2018 | 21:14
ed10075: дустом?? хм...
Если они после блокады родились...то вполне и возможна твоя версия..
macron21 31 января 2018 | 21:14
Советую срочно наладить разведение воробьев,я думаю денег под это дело украсть будет легче.
ostapbey 31 января 2018 | 21:17
macron21:Тут главное чтоб снегирей не учудить!!!!А то жидобандеровцы всей хунтой лишат Россию продовольствия..
uxo41 31 января 2018 | 21:15
пральна ... надо ловить и в СУП, это единственный, доступный для основной ватной массы, естественный экологически чистый продукт питания.
kunst54 31 января 2018 | 21:24
На строительстве олимпийских объектов для Сочи эта саранча сожрала 50 миллиардов зеленых долларов.
ed10075 31 января 2018 | 21:30
Нет ли тут экстремизма? Расплодившееся чиновничество давно с саранчой сравнивают.
anemon 31 января 2018 | 21:31
Нехай жрёть. Пусть подавиться.