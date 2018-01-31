Министерство сельского хозяйства призывает российские регионы бороться с саранчой

Это необходимо, чтобы не опозориться на предстоящем чемпионате мира по футболу. Как пояснил руководитель одного из департаментов ведомства, на футбольных полях используется трава, которую любит саранча, поэтому она вполне может прилететь на стадионы, передает Интерфакс. Чиновник добавил, что саранчой заражена территория в районе Волгоградской, Астраханской и других южных областей. Некоторые матчи первенства пройдут предстоящим летом, в том числе, в Сочи, Ростове-на-Дону и в Волгограде.