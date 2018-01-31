Бразилия сообщает о наплыве мигрантов из соседней Венесуэлы
Правительство даже рассматривает вопрос о закрытии границы на севере страны, — передает агентство Франс Пресс. Сейчас в штате Рорайма проживает более сорока тысяч венесуэльцев, которые бежали от социально-экономического кризиса. В прошлом году власти этого бразильского региона вводили даже режим чрезвычайного положения из-за наплыва мигрантов.
В Колумбии, которая также находится по соседству с Венесуэлой, находится свыше 550-ти тысяч граждан из соседней республики.
Комментарии4
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evgolius7 31 января 2018 | 21:10
Бегу из венесуэльского совка...
Самая богатая нефтью страна в мире не может накормить свой народ.Вот до чего доводит совок....
Не американцы...а местные патриоты разоряют свои народы...
А мадура Путина ещё учит как надо...
И ведь научит.....
metulag 31 января 2018 | 21:22
evgolius7: Социализм строят, а границу не перекрыли. Не учли опыт ГДР, которой степну пришлось строить вдоль границы, чтобы все население не сбежало.
boltzmann_ 31 января 2018 | 21:21
Вон американцы же не бегут массово из своей страны, просто, если им не нравится президент,
они через 4 года проголосуют за другого.
И вы, венесуэльцы, сделайте точно так же.
ara_1 31 января 2018 | 21:31
Осчастливленные "совки" бегут из "Коммуняцкого Рая"?
Давайте, обамыши, расскажите, как так?