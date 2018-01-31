Бразилия сообщает о наплыве мигрантов из соседней Венесуэлы

Правительство даже рассматривает вопрос о закрытии границы на севере страны, — передает агентство Франс Пресс. Сейчас в штате Рорайма проживает более сорока тысяч венесуэльцев, которые бежали от социально-экономического кризиса. В прошлом году власти этого бразильского региона вводили даже режим чрезвычайного положения из-за наплыва мигрантов.

В Колумбии, которая также находится по соседству с Венесуэлой, находится свыше 550-ти тысяч граждан из соседней республики.