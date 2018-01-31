Совет федерации хочет ответить на появление в США так называемого «кремлевского доклада» новым законом...

Он призван закрепить понятие «вмешательство в суверенитет страны». – рассказали РБК в верхней палате парламента. Сообщается, что в разработке законопроекта участвовал один из бывших руководителей «Союза правых сил» и партии «Правое дело» Борис Надеждин. Сам он пояснил «Эху Москвы», что сенаторы взяли за основу его определение суверенитета.

Надеждин заверил, что не знает, какие санкции будут предусмотрены в новом законопроекте.