Совет федерации хочет ответить на появление в США так называемого «кремлевского доклада» новым законом
Он призван закрепить понятие «вмешательство в суверенитет страны». – рассказали РБК в верхней палате парламента. Сообщается, что в разработке законопроекта участвовал один из бывших руководителей «Союза правых сил» и партии «Правое дело» Борис Надеждин. Сам он пояснил «Эху Москвы», что сенаторы взяли за основу его определение суверенитета.
Надеждин заверил, что не знает, какие санкции будут предусмотрены в новом законопроекте.
Комментарии24
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qroswen 31 января 2018 | 21:06
бггг
soviet_spy 31 января 2018 | 21:11
Не попавшие в кремлевский список сенаторы решили отомстить...
evgolius7 31 января 2018 | 21:16
Совет федерации хочет ответить на появление в США так называемого «кремлевского доклада» новым законом...
Прочитав я уж испугался за Воронеж или Саратов...
А так...новая кучка дерьма...их там много...вот они и испражняются...
gordy 31 января 2018 | 21:22
"Надеждин заверил, что не знает, какие санкции будут предусмотрены в новом законопроекте."
Объявление войны, не иначе?
sinoptik2016 31 января 2018 | 21:22
Надо понимать, что американские санкции это не вмешательство в дела суверенной страны, а наоборот отстранение от нее, желание не иметь с ней никаких дел. Так что узбагойтесь, брошенные и отверженные.
brocer 31 января 2018 | 21:25
sinoptik2016: Проститутки не поймут. ))
bbob 31 января 2018 | 21:15
qroswen: //бггг//
Вот и у меня никаких серьезных слов для этого нету.
macron21 31 января 2018 | 21:10
Как то рано рано над пропастью встретились два барана.Все бы ничего конец этой истории пугает.
seryj_wolk 31 января 2018 | 21:33
macron21: Один из баранов испугался и убежал, но убегая грозил оставшемуся, который был сильнее.
grossalex022018 31 января 2018 | 21:17
Вседержитель благослови умалишенных !!! Главное что бы не отменили туалетную бумагу и труселя с кружевными оборками !!!
pushok1971 31 января 2018 | 21:18
Опять Воронеж будут бомбить...
linda1967 31 января 2018 | 21:19
Отключат канализацию в 210 школах России.
fools_die 31 января 2018 | 21:21
Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее.
Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать?
(С)
lapuh 31 января 2018 | 21:26
Сэппуку?
ura_123 31 января 2018 | 21:31
lapuh: Не,во всяком случае не себе. А вот остальных россиян могут и попросить...
;-)
Как там вице премьер и миллионер Шувалов призывал россиян потуже затянуть пояса,экономить свет и воду и поменьше есть,потому что в одиночку кремлёвской хунте тянуть лямку за Крим уж очень одиноко)))
ura_123 31 января 2018 | 21:28
Вороооооооооонеж деееержись!!!!
ilja13 31 января 2018 | 21:28
"Совет Федерации хочет ответить".....ржака наиполнейшая, если уж если он "хочет ответить" то пусть ответит, чего заранее то весь мир пугать и особенно США....))))) А весь мир "замер в ужасе от ожидания№ сего ответа......Кстати, а почему у нас так двусмысленно называются сенаторы - "члены". В отношении дядек, допустим, а вот тетки то, который там заседают денно и нощно - тоже "члены"....))))) двусмысленно.....может как-то по-другому....тогда как? Ну не по аналогии же с "членом"....)))))))))))))
demokrat62 31 января 2018 | 21:32
Я так понимаю Совет Федерации коллективно пернет в сторону американского посольства.Это все на что они способны в этом мире.
alalrom 31 января 2018 | 21:36
этот закон должен предусматривать:
- выплату 1 млрд долларов каждому поименованному в нем в качестве моральной компенсации
- покупку каждому поименованному виллы в США
- эти средства взять из раздутого пенсионного фонда, чтобы наши пенсионеры не лопнули от переедания
ivar1964 31 января 2018 | 21:36
Господи боже! Наполни сердце наше любовью ко всем депутатам Думы, чтобы не глядели мы на них с отвращением!
nemez1 31 января 2018 | 21:57
Обязательно хотят показать, какие у них дебилы водятся.
vlabumur 31 января 2018 | 21:58
Опасно быть правым, когда правительство ошибается.
Вольтер.
cukker 31 января 2018 | 22:03
сенаторы. все выбранные. все обещают кучу благ родному штату, а избравшись все забывают и лезут в Россию.Надо опубликовать список сенаторов -русофобов по враждебности Рссии и рядом имя штата от которого они избрались. Будет тонкий намек на толстые обстоятельства
varz 31 января 2018 | 22:12
Будет принят закон об отсыпке в Атлантике рядом с территорией США искусственного материка Новая Америка, отсыпкой займется Знатный Строитель Мостов. Там будут новые виллы, 210 шт, новые пляжи 210 шт и новые оффшорные зоны.
С другой стороны Земли, по закону, отсыпем Новую Корею и проведем Олимпиаду на зависть всем.
Законопроект не потребует средств из бюджета, просто будет Платон-2, Платон-3 и еще столько сколько надо Платонов