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21:01, 31 января 2018

Штаб Путина, по словам наблюдателей, допустил большую часть из зафиксированных нарушений при сборе подписей

Штаб Владимира Путина, по словам независимых наблюдателей, допустил большую часть из зафиксированных нарушений при сборе подписей граждан. Как сказал в интервью Дойче Велле сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц, у сотрудников штаба не получалось собрать подписи, не пользуясь общественно-бюджетными ресурсами. Это значит, что автографы российских граждан собирали в университетах, детских садах, школах и больницах, пояснил эксперт. Самый красноречивый пример, по его словам, — репортаж из Алтайского края, где сотрудников одного из заводов отвозили на пункты сбора подписей на автобусах. Сегодня Центризбирком завершил прием подписных листов. Как сказала глава ЦИКа Элла Памфилова, в избирательных бюллетенях на президентских выборах будет не больше восьми кандидатов.

Комментарии

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soviet_spy 31 января 2018 | 21:07

200 тысяч подписей собрать для Путина - плевое дело, как и несколько десятков миллионов голосов на выборах.
Хомяки, будьте реалистами!

bbob 31 января 2018 | 21:11

//200 тысяч подписей собрать для Путина - плевое дело//
Конечно, плевое. Плевое на закон.

serhio_25__ 31 января 2018 | 21:17

bbob: Плевать на закон хоте некий уголовник, который хотел баллотироваться в президенты.

gordy 31 января 2018 | 21:19

Панфилова не выдаст - Зорькин не осудит?

(комментарий скрыт)

zapadnay 31 января 2018 | 21:33

serhio_25__:
А что говорит по поводу этих нарушений наша принципиальная Памфилова?

serhio_25__ 31 января 2018 | 21:45

zapadnay: ""А что говорит по поводу этих нарушений наша принципиальная Памфилова? "" - она говорит, что всю жизнь работала, пока Алеша тряс с малолеток деньги на школьные обеды.

pmasel 31 января 2018 | 21:54

zapadnay: По поводу завода разговор вроде был уже. Стыдливо так что-то сказала.

nikmart001 31 января 2018 | 21:27

bbob: Ну если считать, что половина подписей прошла незаконно, то это ничего не меняет, он собрал в пять раз больше подписей чем требовалось.

sim202_ 31 января 2018 | 21:32

nikmart001: А за половину фальшивых подписей - снять кандидатуру.

ura_123 31 января 2018 | 21:36

nikmart001: Дружок,самовыдвиженец и бюджетный ресурс как то не вяжутся...

djuga 31 января 2018 | 21:15

soviet_spy: 200 тысяч подписей собрать для Путина - плевое дело
=====================================================================================

Приведенные выше факты говорят другое - и здесь халтура, даже в этом "плевом деле" без фальсификаций и приписок не обошлось. А причина на поверхности - этому кандидату и его людям никогда не приходилось действовать в условиях даже малейшей конкуренции. Они просто не умеют этого делать. Не готовы. Они не профессионалы, а халтурщики и дилетанты. Обратились бы за консультациями и помощью к Навальному - он бы рассказал что и как. А все как в песне: "Видишь крест? Повиси-ка на нем. И только потом гуляй по воде..."

oldcitizen 31 января 2018 | 21:20

soviet_spy: 200 тысяч подписей собрать для Путина - плевое дело,
=================================================================
А надо 300 тысяч. Но собрано 1,5 миллиона.
Нигде не видел, чтобы подписные столы за Путина стояли в людных местах. А раньше видел такие около метро. И агитаторов видел. Но это давно было. А тут 1,5 миллиона. а я-пенсионер хотел оттоптаться, но не смог. И где их собирали? Говорили, что где-то в торговых центрах что-то такое было. И сколько подписей собрали там? Думаю, что "кто следовает" знает эту статистику, но её никогда не обнародуют.

rico76 31 января 2018 | 21:30

soviet_spy: реалистами -хомяки? Да Вы шутите!))
Вчера Сванидзе у всех на глазах огреб люлей, но для хомяков он просто избил и уничтожил Шевченко!)))

(комментарий скрыт)

dirizhabli 31 января 2018 | 21:53

soviet_spy: И что дальше...? Жить станем лучше или ботокс будут закачивать чаще?

kottigr1 31 января 2018 | 22:08

soviet_spy: 200 тысяч подписей собрать для Путина - плевое дело, как и несколько десятков миллионов голосов на выборах..
---------------------------------------------------------------------
А если вождь даст команду ЦИ(р)Ку то им и миллиард подписей собрать по-плечу !
Партия сказала - надо ! Избирком ответил - есть !

vla7815 31 января 2018 | 21:08

Себе всё, врагам - закон.

aleks50 Алексей Клубников 31 января 2018 | 21:11

Бородатая памфилова ничего не заметила.

diximania1948 31 января 2018 | 21:14

Фальшивые подписи , выборы и как следствие фальшивый президент.

demokratia 31 января 2018 | 21:48

diximania1948: Да, он и сейчас фальшивый.

serhio_25__ 31 января 2018 | 21:14

""по словам независимых наблюдателей... «Голос» Григорий Мельконьянц "" - от кого этот иностранный агент независим? От бюджета США?

2013 год — за получение иностранного финансирования и участие в политической деятельности организация была признана иностранным агентом.
По состоянию на сентябрь 2012 года, по словам заместителя исполнительного директора ассоциации Григория Мельконьянца, более половины бюджета организации приходилось на средства независимого агентства федерального правительства США USAID, которое с 1 октября 2012 года прекратило свою работу в России. В частности, на выборы в России депутатов Госдумы и Президента в 2012 году USAID было выделено по $400 тыс.

heklya 31 января 2018 | 21:32

serhio_25__: Иностранные агенты прежде всего не зависимы от Путина и бюджетного финансирования, поэтому могут говорить что думают и делать то , что ОНИ считают нужным.

serhio_25__ 31 января 2018 | 21:37

heklya: Иностранные агенты прежде всего зависимы от бюджета иностранного государства, которое называет Россию своим главным врагом, поэтому они могут делать только то, что в интересах иностранного государства и говорить только то, что считает нужным иностранное государство.

neyexo 31 января 2018 | 21:16

Уважаемые наблюдатели
В стране есть президент
Не нужно придираться к разным мелочам, они ничего не изменят

ura_123 31 января 2018 | 21:39

neyexo: Родину,родителей и президента не выбирают!

demokratia 31 января 2018 | 21:53

neyexo: Из мелочей всё и складывается.
В России нет Президента - а есть пересидент который узурпировал лишнего...

brocer 31 января 2018 | 21:29

Кто против Путина на выборы не пойдет совсем. Путин не совсем личность, а коллективный разум тех, кто считает голоса, и его не победить, если голосовать против.

klukvik 31 января 2018 | 21:33

если без мухлежа подписи собрать не смогли, то что про выборы говорить

soldat777 31 января 2018 | 21:48

klukvik: И даже если ты, будешь биться головой о стену, не поможет. Вот к лёхе навальному присоединишься, то обоих в кутузку посадят Но ты ленивый, только тут и строчишь чепуху про мухлёж.

nastawnik_dulo_w 31 января 2018 | 21:50

Началось.
Грязненький вброс ни о чем. Что такое "допустил большую часть из зафиксированных нарушений при сборе подписей"?
А конкретно? Сколько зафиксировано нарушений, сколько в процентах, кто зафиксировал?
Голос, Эхо и Дейче Велле, вы кто? Уж точно, не журналисты.

alexkaramislov 31 января 2018 | 22:14

Сам наблюдал как в Балаклавской больнице (Севастополь) женщина собирала подписи за Путина. С нею молодые ребята.Примечательно в травматологии где я был с другом ни кто не подписался. Молодые люди вежливо спрашивали почему....я ответил что уже три раза сдал подпись четвёртый раз перебор....всё вежливо и корректно....мне по фиг я приезжий...но местные врали тоже красиво. Вот так.

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