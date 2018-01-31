Штаб Путина, по словам наблюдателей, допустил большую часть из зафиксированных нарушений при сборе подписей

Штаб Владимира Путина, по словам независимых наблюдателей, допустил большую часть из зафиксированных нарушений при сборе подписей граждан. Как сказал в интервью Дойче Велле сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц, у сотрудников штаба не получалось собрать подписи, не пользуясь общественно-бюджетными ресурсами. Это значит, что автографы российских граждан собирали в университетах, детских садах, школах и больницах, пояснил эксперт. Самый красноречивый пример, по его словам, — репортаж из Алтайского края, где сотрудников одного из заводов отвозили на пункты сбора подписей на автобусах. Сегодня Центризбирком завершил прием подписных листов. Как сказала глава ЦИКа Элла Памфилова, в избирательных бюллетенях на президентских выборах будет не больше восьми кандидатов.