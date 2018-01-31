Погоня со стрельбой произошла на востоке Петербурга
Очевидцы рассказали изданию «Фонтанка», что во время перестрелки был ранен полицейский. В городе объявлен план «Перехват». Очевидцы рассказывают, что в ходе погони один из автомобилей врезался в другую машину. Это произошло на пересечении Ириновского и Индустриального проспектов. Сейчас там образовалась пробка.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ku111ku 31 января 2018 | 21:04
Карлыч все таки догнал Шевченку?
gordy 31 января 2018 | 21:16
"Бандитский Петербург", продолжение?
ku111ku 31 января 2018 | 21:31
gordy: "Либеральный Питер"...
tvitov66 31 января 2018 | 22:08
ku111ku: хорошо что это не лихие 90-е, а спокойные и стабильные лилиПУтинские годы