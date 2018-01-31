Погоня со стрельбой произошла на востоке Петербурга

Очевидцы рассказали изданию «Фонтанка», что во время перестрелки был ранен полицейский. В городе объявлен план «Перехват». Очевидцы рассказывают, что в ходе погони один из автомобилей врезался в другую машину. Это произошло на пересечении Ириновского и Индустриального проспектов. Сейчас там образовалась пробка.