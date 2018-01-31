Арестованный руководитель чеченского представительства «Мемориала» смог 30 января получить помощь своего стоматолога
Правозащитники указывают, что на это понадобилось три недели.
«С момента своего задержания 9 января Оюб оставался без большей части зубов — именно 9 января он должен был у своего стоматолога примерять зубные протезы. Помощь своего стоматолога Титиев смог получить лишь 30 января в медицинском кабинете СИЗО», — говорится в сообщении.
По информации «Мемориала», 25 января О.Титиев все это время не мог принимать твердую и горячую пищу.
Комментарии4
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olegleon 31 января 2018 | 20:38
а твёрдую и холодную мог? ну кто такое написал??? что сегодня на Эхе творится?
soviet_spy 31 января 2018 | 20:59
Лучше бы он от своего психиатра вовремя помощь получил...
s_talker002 31 января 2018 | 20:48
Неплохо живут *правозащитники* в Чечне, свой стоматолог, возможно еще и свой повар,водитель,массажист и т.д.
peresvet73 31 января 2018 | 20:54
Рокоссовский всю войну без зубов проходил, и ничего!