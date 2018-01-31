Арестованный руководитель чеченского представительства «Мемориала» смог 30 января получить помощь своего стоматолога

Правозащитники указывают, что на это понадобилось три недели.

«С момента своего задержания 9 января Оюб оставался без большей части зубов — именно 9 января он должен был у своего стоматолога примерять зубные протезы. Помощь своего стоматолога Титиев смог получить лишь 30 января в медицинском кабинете СИЗО», — говорится в сообщении.

По информации «Мемориала», 25 января О.Титиев все это время не мог принимать твердую и горячую пищу.