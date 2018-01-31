Злоумышленники, напавшие сегодня на предпринимателя в московском бизнес-центре, могли спутать его с другим человеком

Как пишет «Московский комсомолец», пострадавший – бизнесмен Александр Осетров – возглавлял небольшую компанию со скромным оборотом. Он не получал никаких угроз и не вел судебных споров. Впрочем, ранее он был акционером одного из оренбургских банков, который лишился лицензии три года назад. Нападение произошло в бизнес-центре «Сятогор-4», недалеко от Павелецкого вокзала. Злоумышленники несколько раз выстрелили в мужчину и скрылись. Бизнесмен получил два огнестрельных ранения – в печень и правую руку.