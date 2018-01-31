Злоумышленники, напавшие сегодня на предпринимателя в московском бизнес-центре, могли спутать его с другим человеком
Как пишет «Московский комсомолец», пострадавший – бизнесмен Александр Осетров – возглавлял небольшую компанию со скромным оборотом. Он не получал никаких угроз и не вел судебных споров. Впрочем, ранее он был акционером одного из оренбургских банков, который лишился лицензии три года назад. Нападение произошло в бизнес-центре «Сятогор-4», недалеко от Павелецкого вокзала. Злоумышленники несколько раз выстрелили в мужчину и скрылись. Бизнесмен получил два огнестрельных ранения – в печень и правую руку.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
abuvgrobu 31 января 2018 | 20:37
Очередные Вагон Помоев и Рулон Обоев на "Ладе Приора" белого цвета "бомбанули" обнальщика денег. В районе Павелецкого вокзала ощущаешь себя в центра Ташкента или Баку. Привет Собянину!
tvitov66 31 января 2018 | 20:47
abuvgrobu: не стесняйтесь, уточняйте: в доме который построил ПУ
#такпобедим
aleksandr39 31 января 2018 | 20:45
Это были боевики из ОПГ " днр -лугандон " .
sproter 31 января 2018 | 20:51
Ага, спутали. И все, кто спутал, стрелять начинают?
sproter 31 января 2018 | 21:13
Напомнило один опрос молодого человека следователем, в больничной палате, свидетелем чего был (упрощено):
- Как зовут? Где и кем работаете?
- Охранником на заводе.
- Что произошло, как?
- Я случайно ехал с другом, генеральным директором компании, где я работаю, на автомобиле Ауди А8, моего другого тоже друга. Вдруг какая-то машина перед нами остановилась и оттуда вышли люди, которые постучали по стеклу, по дверям, сели обратно и уехали.
- А как вы получили два пулевых ранения? На машине нет следов от пуль.
- А я не знаю, я никуда не выходил, сидел в машине.