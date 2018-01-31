Американская компания Netfliх возобновила съемки нового сезона сериала «Карточный домик»

Это будет заключительный сезон, — пишет издание Hollywood Reporter. Свое участие подтвердила актриса Робин Райт. Она исполняла роль супруги главного героя – американского политика и президента Фрэнка Андервуда. Его играл актер Кевин Спейси. Он был уволен после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. Сообщается, что персонаж Райт станет центральным в этом новом сезоне. Дата выхода серий пока не объявлена.