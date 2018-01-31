Правоохранительные органы завершили следственные действия по делу топ-менеджеров компании Виктора Вексельберга
Обвиняемые, миноритарный акционер и управляющий директор «Реновы» Евгений Ольховик, глава энергетической компании"Т+" Борис Вайнзихер и бывший руководитель «Вымплекома» Михаил Слободин начали знакомиться с материалами, — сообщает Интернет-издание «Белл» со ссылкой на свои источники. Следствие считает, что все трое заплатили руководству Коми взятки на 800 миллионов рублей за возможность устанавливать завышенные тарифы на теплоэнергию. Адвокат обвиняемых пока от комментариев воздерживается. Ольховик и Вайнзихер находится под домашним арестом, Слободин объявлен в розыск.
Комментарии5
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olegleon 31 января 2018 | 20:43
" и бывший руководитель «Вымплекома» Михаил Слободин начали знакомиться с материалами ... Слободин объявлен в розыск. "
т.е. он находясь в розыске знакомится с материалами дела?
jetsam 31 января 2018 | 20:48
olegleon: конечно. у нас демократия.
* сколько месяцев была тишина. он же обещал вернуться "вот, ща, командировка закончится.." помнится, не полковник ли обвиняли, что он его предупредил?
grossalex022018 31 января 2018 | 21:02
olegleon: Да, представь себе - каждый день с адвокатом по Скайпу обсуждают хот дела !!!!
mr_vaxo_ 31 января 2018 | 20:46
Скорее всего действительно платили руководству Коми завозможность работать спокойно.
Ну так и все платят во всех областях и республиках.
А что делать? Не заплатишь работать не дадут просто.
будешь только от проверок отбиваться (налоговая, прокуратура, полиция, ФСБ, МЧС, пожарники и т.д.).
wuwer 31 января 2018 | 21:03
А руководству Свердловской области они сколько заплатили?
Если уже 3 месяца в Екатеринбурге от "Т плюс" поступают завышенные счета за теплоэнергию