Правоохранительные органы завершили следственные действия по делу топ-менеджеров компании Виктора Вексельберга

Обвиняемые, миноритарный акционер и управляющий директор «Реновы» Евгений Ольховик, глава энергетической компании"Т+" Борис Вайнзихер и бывший руководитель «Вымплекома» Михаил Слободин начали знакомиться с материалами, — сообщает Интернет-издание «Белл» со ссылкой на свои источники. Следствие считает, что все трое заплатили руководству Коми взятки на 800 миллионов рублей за возможность устанавливать завышенные тарифы на теплоэнергию. Адвокат обвиняемых пока от комментариев воздерживается. Ольховик и Вайнзихер находится под домашним арестом, Слободин объявлен в розыск.