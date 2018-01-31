"Самолет компании «Азур Эйр» совершил штатную посадку в США из-за перерасхода топлива

На этом настаивают представители перевозчика.

Ранее появлялись сообщения, что причиной посадки в аэропорту Атлантик-Сити стала неисправность двигателя. В свою очередь, источник Интерфакса в наземных службах аэропорта говорил об утечке топлива.

Самолет направлялся на Кубу. Сейчас пассажиры лайнера находятся в зоне ожидания аэропорта. На борту Боинга-767, как сообщалось, находилось более трехсот человек.