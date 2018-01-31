Самолет компании «Азур Эйр» совершил штатную посадку в США из-за перерасхода топлива
На этом настаивают представители перевозчика.
Ранее появлялись сообщения, что причиной посадки в аэропорту Атлантик-Сити стала неисправность двигателя. В свою очередь, источник Интерфакса в наземных службах аэропорта говорил об утечке топлива.
Самолет направлялся на Кубу. Сейчас пассажиры лайнера находятся в зоне ожидания аэропорта. На борту Боинга-767, как сообщалось, находилось более трехсот человек.
Комментарии5
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jetsam 31 января 2018 | 20:09
в штатах - только штатную.
тут даже спорить не надо. истина где-то там...
gordy 31 января 2018 | 20:19
"Самолет компании «Азур Эйр» совершил штатную посадку в США из-за перерасхода топлива
На этом настаивают представители перевозчика."
Летел на пониженной передаче?
grossalex022018 31 января 2018 | 20:26
gordy: Ну тупо штатно сел на дозаправку. Посадка осуществлялась в штатном режиме - без ору. без кислородных масок и летающих по салону борт-проводниц ;)) К примеру на океаном был сильный встречный ветер.
olegleon 31 января 2018 | 20:24
jetsam: " - Дед, а правда, что ты во время войны два самолёта сбил?
- Ну как сбил, скорее недозаправил..."
mr_vaxo_ 31 января 2018 | 20:49
olegleon: Дед хиви был, да?
немецкие самолеты заправлял?