Фигуранты т. н. «кремлевского списка», опубликованного Минфином США, за один день потеряли свыше миллиарда долларов

Фигуранты так называемого «кремлевского списка», опубликованного накануне Минфином США, всего за один день потеряли свыше миллиарда долларов.

Совокупное состояние 96 российских бизнесменов, включенных в доклад американского Минфина, уже накануне вечером уменьшилось на 1 миллиард и почти 100 миллионов долларов, — это подсчитало издание «РБК», основываясь данных онлайн-рейтинга Forbes. Больше всего — 226 миллионов — в первые часы после опубликования списка потеряли совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, значительно упали в цене и активы Сулеймана Керимова, Владимира Лисина, а также Виктора Вексельберга. В «кремлёвский доклад» американские чиновники включили фактически всех россиян, чьё состояние превышает один миллиард долларов. Представители США рассказали, что использовали открытые источники — в том числе списки Forbes.

Опубликованный список хоть и не является санкционным, расслабляться его фигурантам не стоит, — сказал американский министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, которые приводят корреспонденты CNBC и The NYT, ограничительные меры неизбежно последуют. Информация о том, что конкретно они будут собой представлять содержится в закрытой части нашумевшего доклада, — подчеркнул чиновник.

Кроме российских долларовых миллиардеров в список включены ключевые сотрудники администрации Владимира Путина, а также весь состав правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым.