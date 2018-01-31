Дональд Трамп назвал Россию противником США

Президент впервые выступил с обращением к Конгрессу.

Президент США держал речь один час и 21 минуту. За все это время Россию Дональд Трамп упомянул всего однажды. «По всему миру мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и противниками вроде Китая и России, которые угрожают нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — заявил американский лидер. «Сталкиваясь с этими ужасными угрозами, мы знаем, что слабость — это прямая тропа к конфликту, а не имеющая себе равных сила — наиболее верный способ нашей защиты», — добавил Трамп. Он призвал Конгресс прекратить урезание оборонного бюджета и полностью профинансировать вооруженные силы США, а также модернизировать и перестроить ядерный арсенал. Больше о России Трамп не вспоминал. О КНДР он сказал, что Северная Корея действительно угрожает безопасности США.

Речь президента США была посвящена, в основном, внутренней политике.