Дональд Трамп назвал Россию противником США
Президент впервые выступил с обращением к Конгрессу.
Президент США держал речь один час и 21 минуту. За все это время Россию Дональд Трамп упомянул всего однажды. «По всему миру мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и противниками вроде Китая и России, которые угрожают нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — заявил американский лидер. «Сталкиваясь с этими ужасными угрозами, мы знаем, что слабость — это прямая тропа к конфликту, а не имеющая себе равных сила — наиболее верный способ нашей защиты», — добавил Трамп. Он призвал Конгресс прекратить урезание оборонного бюджета и полностью профинансировать вооруженные силы США, а также модернизировать и перестроить ядерный арсенал. Больше о России Трамп не вспоминал. О КНДР он сказал, что Северная Корея действительно угрожает безопасности США.
Речь президента США была посвящена, в основном, внутренней политике.
Комментарии6
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olegleon 31 января 2018 | 10:03
заголовок Эха очень напоминает "хозяин назвал меня любимой женой".
evgolius7 31 января 2018 | 10:10
Ах вражина Трамп...Россию упомянул только раз...
Путин в уши долбит населению что страх пред Россией вот-вот снесёт Америку...а тут...разок вспомнил Трамп про нас.
Какое кощунство!
Надо ещё напрячься и оскорбится ещё побольше!
daos15 31 января 2018 | 10:05
Уже противник! Не изгой )
platonnekafrin 31 января 2018 | 10:10
daos15: Трудности перевода. На самом деле он сказал "противная", а степень показал гримасой. Мне показалось, что "очень".
alo0000 31 января 2018 | 10:07
Ну - все! Встали с колен! Теперь надо посмотреть - штаны на попе не лопнули?
mikhail_spb_ 31 января 2018 | 10:09
Неблагодарный!
Нацлидер назначил Трампа президентом Америки, а тот мало того, что не поблагодарил, так ещё и назвал нашу Родину изгоем и террористической группой!