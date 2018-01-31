В квартире журналиста Павла Никулина этим утром начался обыск
По предварительным данным, это связано с одной из его публикаций. Речь идёт о статье «Из Калуги с джихадом». Об этом «Эху Москвы» рассказала координатор правозащитного движения «Открытая Россия» Полина Немировская.
Она добавила, что сейчас в квартиру Павла Никулина направляется адвокат. Она подчеркнула, что обыск начался до его прибытия.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 31 января 2018 | 10:07
Обыски и аресты стали обычным и характерным явлением для нынешней России.
olegleon 31 января 2018 | 10:09
Эхо окончательно решило не вспоминать про воскресную всероссийскую акцию Навального.
De mortuis aut bene, aut nihil