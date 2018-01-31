В квартире журналиста Павла Никулина этим утром начался обыск

По предварительным данным, это связано с одной из его публикаций. Речь идёт о статье «Из Калуги с джихадом». Об этом «Эху Москвы» рассказала координатор правозащитного движения «Открытая Россия» Полина Немировская.

Она добавила, что сейчас в квартиру Павла Никулина направляется адвокат. Она подчеркнула, что обыск начался до его прибытия.