Росгвардия объявила о намерении провести проверку охранных предприятий Росатома, МЧС и Почты России
Об этом пишет газета КоммерсантЪ. В отрасли опасаются, что по результатам проверок может встать вопрос о присоединении ведомственных охранных структур к Росгвардии. Однако там обещают обойтись без резких шагов.
Комментарии10
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gvs 31 января 2018 | 09:37
Запах бабла почуяли )))
rom8883 31 января 2018 | 09:38
А как же! Путинские птенцы жрать хотят.
sasass 31 января 2018 | 09:49
Росгвардия раствориться в хламе если объединиться и превратиться в Росхлам....
vaka257 31 января 2018 | 09:50
При совке Росатом и др.оборонные институты,предприятия охраняли спецчасти МВД...
marina27 31 января 2018 | 09:55
Только монополии!!!
platonnekafrin 31 января 2018 | 09:58
"Kcтaти o Гaити.
Чтo будeт, ecли взять aмбициoзнoгo нeгpa-диктaтopa, дoбaвить щeпoтку пapaнoйи, щeдpo paзбaвить нaциoнaльными peлигиoзными тpaдициями и «мaгиeй вуду», зaмeшaть вcё этo нa фoнe бeднocти и coциaльнoгo нepaвeнcтвa и ocтaвить вapитьcя в жapкoм кoтлe Kapибcкoгo бacceйнa? Пoлучитcя уникaльный фeнoмeн пoд нaзвaниeм «Toнтoн-мaкуты».
ha12raz 31 января 2018 | 09:58
Когда в стране завелась шакалья стая в 600 тысяч, то........выворачивайте карманы..
hrenvam 31 января 2018 | 09:59
Работы - непочатый край !
Спорим, скоро будут школы охранять, причём за деньги, на которые можно было бы построить новые школы...
alo0000 31 января 2018 | 10:03
Обычное рейдерство. Лучше бы школы охраняли.
rom8883 31 января 2018 | 10:07
alo0000: Там на сладкое не заработаешь.