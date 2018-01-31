4 человека погибли в ДТП с автобусом в Ростовской области, 8 человек госпитализированы
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. Среди жертв есть ребёнок, сообщает агентство ТАСС.
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По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. Среди жертв есть ребёнок, сообщает агентство ТАСС.
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