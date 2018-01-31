Роскомнадзор обнаружил случаи незаконной блокировки сайтов провайдерами
Это выяснилось в ходе выборочной проверки. Так, один из операторов ограничил доступ к официальным сайтам нескольких крупных магазинов и банка. По данным пресс-службы Роскомнадзора, этот случай оказался не уникальным. Обнаружить не санкционированные блокировки удалось с помощью системы «Ревизор», которая автоматически проверяет, ограничивает ли провайдер доступ к сайтам, внесённым в Единый Реестр запрещённой информации, сообщает РБК.
Комментарии2
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olegleon 31 января 2018 | 09:40
бегут впереди паровоза. никто не хочет связываться с Роскомнадзором.
rom8883 31 января 2018 | 09:49
А провайдер почему блокировал?