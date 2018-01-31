Активы российских миллиардеров, попавших в «кремлёвский доклад», за день подешевели более чем на миллиард долларов
Активы российских миллиардеров, попавших в так называемый «кремлёвский доклад», за день подешевели более чем на миллиард долларов. Это подсчитало издание РБК. Больше всего в абсолютном выражении подешевели активы Вагита Алекперова, Владимира Лисина, Сулеймана Керимова и Виктора Вексельберга. Аналитики издания отмечают, что в целом потери оказались несущественными.
Комментарии40
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vilingrad 31 января 2018 | 09:37
Кому-то уже( кроме местных пригожинских троллей) совсем не смешно....
tvitov66 31 января 2018 | 09:44
vilingrad: вот что Доклад животворящий делает - это же ЧУДО!
ivorytower 31 января 2018 | 09:47
Такой же лохотрон, как и с биткоинами.
tvitov66 31 января 2018 | 09:52
ivorytower: биток как упал так и отожмётся (отжав денюх с доверчивых хомяков), а настоящий лохотрон это роснано и "Сколково"
patrik41 31 января 2018 | 09:46
Активы российских миллиардеров, попавших в «кремлёвский доклад», за день подешевели более чем на миллиард долларов...
Сегодня подешевели, завтра подорожают. Спекуляция.
olegleon 31 января 2018 | 09:51
patrik41: ну если подорожают, то Эхо об этом не сообщит. сообщают только о падении тут. работа такая у них
oblom717 31 января 2018 | 09:47
vilingrad:
Культурная публика наслаждается благородным поступком Шевченко, наказавшего враля, подлеца и платного кремлёвского пропагандона...
skolzki 31 января 2018 | 09:37
Сегодня подешевели , что бы завтра вырости , закон торгов ,ни кто не отменял )))
severnaj 31 января 2018 | 09:44
skolzki: Ты, наверное, Вексельбергу тапки, подаешь, раз так трогательно реагируешь на проблемы хозяина :-)
m_doc 31 января 2018 | 09:48
severnaj: Вы только нищим тапки подаёте, бо богатых ненавидите всем нутром?:)
olegleon 31 января 2018 | 09:38
а на сколько подешевели активы РБК после информации, что они брали деньги за то, чтобы признать компании лучшими?
skolzki 31 января 2018 | 09:43
olegleon: Эти падения и рост на бирже происходят ежедневно , Эхо же не сообщит , что российские индексы днями обновили уже десятый раз свой максимум , если хомякам рассказать это ,то они расстроятся , а падения серьезного ни где не наблюдалось , что то выросло , что то упало считаются не ярдами , а процентами , да и после вчерашней очередной истерики Демуры ,рубль ему в рожу плюнул и вырос )))))))
olegleon 31 января 2018 | 09:49
skolzki: такая задача у Эха: сообщать только о плохом в России. надо же чем то радовать хомок ))
tag188 31 января 2018 | 09:40
Ничего, российское народонаселение все возместит в тройном размере из своего кармана.
Ну а если в карманах уже ничего нет... То в конце концов, не может же человек быть бедным, если имеет такую роскошь, как целых 2 почки?
oblom717 31 января 2018 | 09:45
tag188:
Быдло хотело капитализма - пусть хавает, что заказывало.
tag188 31 января 2018 | 09:52
oblom717: Стесняюсь спросить, а где Вы в России капитализм увидели? Развитый феодализм в чистом виде, этот строй называется.
tour 31 января 2018 | 10:00
tag188: -/..Развитый феодализм в чистом виде../
Совершенно верно!
Более того, нынешний режим чекистов – это птеродактили, а вы когда-нибудь слышали, что птеродактили что-то построили? Они могут только расклевывать..
skolzki 31 января 2018 | 09:45
tag188: Голодранец , то бишь БОТ , можно я тоже скопирую вчерашний мой тебе ответ и опять отвечу ? СПАСИБО ..отвечаю ..Что с тебя взять голодранец , мы лучше компенсируем на Пепси ко , потом на нефтянке , а потом и до форда доберемся ))
tag188 31 января 2018 | 09:50
skolzki: Знаешь, в чем твоя проблема?
Ты всегда впустую балаболишь языком. "Компенсируем за счет Пепси, Форда и тд." Так возьми и компенсируй, хватит уже несколько лет языком чесать. Ах, ты не же можешь НИЧЕГО сделать, ведь ты же никто. Твой удел балаболить в комментариях, а не с "Фордом" тягаться.
tvitov66 31 января 2018 | 09:47
tag188: ЦарьФсеяРуся велел пока не бомбить Воронеж ... на словах ... а на словах он обычно врёт
ivorytower 31 января 2018 | 10:09
tag188: Расскажи про здобутки майдана
m_doc 31 января 2018 | 09:40
Алекперов - нефтянка. Суперпрофи с РБК не знают, что акции нефтяников растут и падают паралелльно ценам на нефть?!?! На том же РБК есть январский график стоимости акций Лукойла, на котором прекрасно видно, что никакой связи с "кремлевским списком" нет и в помине.
Лисин - металлургия. Смотрим стоимость акций небезызвестной инстранной металлург. компании Arcelor; за последние сутки падение почти на 2%. Тоже из-за "кремлевского списка"?
И т.д.
Кста, у кого-то из рос. бизнесменов за вчерашний день акции упали, а у кого-то выросли. Но об этом ЭМ, естественно, не расскажет.
Вот так нашего брата и дурят.
cosmo_ 31 января 2018 | 09:47
m_doc:
А детям цифры ни к чему - они с ними не дружат.... Им - лозунги подавай!!!
shicotus_live 31 января 2018 | 09:50
m_doc: А тут есть обычная логическая подмена.
"После" еще не значит "вследствие")))
Но, я подозреваю. что РБК сами ничего не считали. Это просто байка из американских фейк ньюс, которые хотели показать всему миру, что этот пердеж в лужу мир воспринял очень серьезно)))
m_doc 31 января 2018 | 09:53
shicotus_live: Смотрите в корень. РБК у Блумберга что-то там сдули. Креативный класс жеш, что Вы хотите:)))
shicotus_live 31 января 2018 | 10:09
m_doc: РБК у Блумберга что-то там сдули...
_____________________________
Я так и думал)))
Ну надо же было показать, какие они великие и ухасТные)))
sg67g 31 января 2018 | 09:40
А что же получается, Путин не миллиардер даже, раз его в списке нет? А гомячки ему уже 200 охулиардов нарисовали ))
tvitov66 31 января 2018 | 09:49
sg67g: Во-первых он в заголовке - это список его имени и во-вторых "короля делает свита": в частности нашего нацЛидера представляют окружающие его бандиты в погонах, жулики, мошенники и воры
rom8883 31 января 2018 | 09:42
Америка дунула - и активы подешевели. Могут повторить. И посильнее.
m_doc 31 января 2018 | 09:45
rom8883: Ага. Халва, халва!
rktq 31 января 2018 | 09:42
"Трамп: Фондовый рынок США готов к еще одному успешному году"
надо признать, пиндосы молодцы, нашли способ спустить пар с "пузыря" предвестника депрессии.
platonnekafrin 31 января 2018 | 09:44
Они нам не простят своих убытков.
aydu64 31 января 2018 | 09:46
ничего, отобют на упоротых, которые нас убеждают - список ерунда
borhudarov 31 января 2018 | 09:49
Ох, ну слава богу! Я уж испугался, что по миру пойдут, бедненькие...
ivar1964 31 января 2018 | 09:49
И это только результат доклада! То ли еще будет, когда применят санкции!
cosmo_ 31 января 2018 | 09:49
Я понимаю когда финансовая безграмотность навальнят позволяет им вопить о всякой чепухе...
Но вроде как предполагалось что на Эхе есть-таки образованные в финансах люди...
видимо только предполагалось....
gvzdk 31 января 2018 | 10:05
Что то РБК стало лажаться последнее время - ну что это за новость ? И где доказательства, что это как то связано с попаданием в список?
nikmart001 31 января 2018 | 10:05
Что, уже "отстегнули" американцам?
denobenen 31 января 2018 | 10:07
Активы российских миллиардеров, попавших в «кремлёвский доклад», за день подешевели более чем на миллиард долларов.
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Это не самое страшное - их могут просто заморозить и никто не вякнет.
alo0000 31 января 2018 | 10:10
Всего-то пару яхт с телками на всех. Ерунда, даже к дяде Вове не надо обращаться за помощью.