Активы российских миллиардеров, попавших в «кремлёвский доклад», за день подешевели более чем на миллиард долларов...

Активы российских миллиардеров, попавших в так называемый «кремлёвский доклад», за день подешевели более чем на миллиард долларов. Это подсчитало издание РБК. Больше всего в абсолютном выражении подешевели активы Вагита Алекперова, Владимира Лисина, Сулеймана Керимова и Виктора Вексельберга. Аналитики издания отмечают, что в целом потери оказались несущественными.