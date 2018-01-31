Следствие пока не планирует прекращать уголовное дело в отношении Дмитрия Богатова
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». Накануне источники сообщили, что математика, обвиняемого в призывах к терроризму и массовым беспорядкам, решили освободить из-под домашнего ареста после поступления результатов компьютерно-технической экспертизы. Сейчас следователи изучают материалы экспертизы, после чего будут приняты дальнейшие решения.
Комментарии5
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odobryam_s 31 января 2018 | 09:33
"У нас не 37-й год, чего прятаться-то"?
tvitov66 31 января 2018 | 09:41
odobryam_s: Богатов математик со знанием IT технологий - однозначно ВРАГ! Вот если бы он пел в церковном хоре или посещал местную ячейку НОД ...
marina27 31 января 2018 | 09:53
Будет принято решение гнобить человека дальше. За наши налоги.
tvitov66 31 января 2018 | 10:01
marina27: если его отпустить так он компенсацию затребует + удар по авторитету органов! Системе выгоднее гнобить
rom8883 31 января 2018 | 09:53
Какие силы брошены на Богатова! А телефонных "минёров" ловить нЕкому.