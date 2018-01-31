Следствие пока не планирует прекращать уголовное дело в отношении Дмитрия Богатова

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». Накануне источники сообщили, что математика, обвиняемого в призывах к терроризму и массовым беспорядкам, решили освободить из-под домашнего ареста после поступления результатов компьютерно-технической экспертизы. Сейчас следователи изучают материалы экспертизы, после чего будут приняты дальнейшие решения.