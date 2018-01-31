Пассажиры Таганско-Краснопресненской линии, где сегодня произошёл крупный сбой, говорят о запахе гари на станциях
Пассажиры Таганско-Краснопресненской линии, где сегодня произошёл крупный сбой, говорят о запахе гари на станциях «Беговая» и «Полежаевская». Соответствующие сообщения появились в Твиттере. Начиная с 7.30 утра, пассажиры жаловались на то, что поезда следуют с большими интервалами – более 20 или даже 30 минут. В столичной подземке сказали, что это было связано с техническими причинами. Там уверяют, что с 8 утра движение восстановлено. Однако жалобы от пассажиров продолжают поступать.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zkotor 31 января 2018 | 09:17
Рукозадые собянинцы убили наземный транспорт добьют и подземный, хорошо у них получается только собянить городской бюджет и горожан с огоньком и комсомольским задором превращаясь в миллиардеров
vilingrad 31 января 2018 | 09:29
Техногенные катастрофы- все советское разваливается, ничего нового не создается- страна гниет...
registrator 31 января 2018 | 09:51
2 минуты интервала это уже много для этой перегруженной ветки.
yurhip 31 января 2018 | 09:59
Как всегда врут: когда я спустился на Беговую, было 8:10, поездов не было уже 10 мин в обоих направлениях и никакой инфы, пришлось искать варианты.