Пассажиры Таганско-Краснопресненской линии, где сегодня произошёл крупный сбой, говорят о запахе гари на станциях «Беговая» и «Полежаевская». Соответствующие сообщения появились в Твиттере. Начиная с 7.30 утра, пассажиры жаловались на то, что поезда следуют с большими интервалами – более 20 или даже 30 минут. В столичной подземке сказали, что это было связано с техническими причинами. Там уверяют, что с 8 утра движение восстановлено. Однако жалобы от пассажиров продолжают поступать.