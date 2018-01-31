Городской суд Петербурга рассмотрит жалобу, которую подал обвиняемый в организации теракта в магазине «Перекрёсток»

Дмитрий Лукьяненко не согласен с тем, что его взяли под стражу.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляцию Дмитрия Лукьяненко, которого подозревают в том, что он устроил взрыв в супермаркете «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города. Ранее Лукьяненко обжаловал свой арест. В ближайшее время обвиняемый должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Напомню, взрыв в одной из камер магазина «Перекрёсток» произошел в конце прошлого года. От него пострадали 18 человек, девять из них были госпитализировали. Несмотря на то, что ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство»*, по словам самого Лукьяненко, он устроил взрыв, чтобы рассказать о некой «секте экстрасенсов».

Лукьяненко, как подчёркивает пресс-служба судов Петербурга, никогда не состоял на учёте в психоневрологических диспансерах.

* организация запрещена в России