«Киносоюз» обвинил Министерство культуры в использовании прокатных удостоверений в качестве инструмента цензуры
Организация российских кинематографистов «Киносоюз» обвинила Министерство культуры в использовании прокатных удостоверений в качестве инструмента цензуры. Как сказал в интервью «Эху Москвы» председатель Союза Алексей Попогребский, наглядный пример тому – ситуация вокруг британской комедии «Смерть Сталина».
«Киносоюз» подготовил заявление с требованием ввести уведомительный порядок выдачи удостоверений. Его подписали, в том числе, Борис Хлебников, Виталий Манский, Марина Разбежкина, Алексей Федорченко и Владимир Котт. Авторы документа также отмечают, что собираются подать на Министерство культуры в суд из-за цензуры.
Комментарии5
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ivan127_4 31 января 2018 | 09:08
«Киносоюз» подготовил заявление с требованием ввести уведомительный порядок выдачи удостоверений. Его подписали, в том числе, Борис Хлебников, Виталий Манский, Марина Разбежкина, Алексей Федорченко и Владимир Котт.
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Кто все эти люди?
vaka257 31 января 2018 | 09:15
ivan127_4: Этот вопрос лишний раз говорит о том,что ватники не знают уважаемы людей,не знают элементарного...
serg2010 31 января 2018 | 09:08
Цензура в любом нормальном обществе существует. Некоторые статьи КоАП и УК напрямую имеют отношение к цезуре: нецензурная брань, разжигание розни...
prostovanya 31 января 2018 | 09:09
Надо бы подготовить заявление с просьбой уволить к чёртовой матери непосредственно министра культуры.
dekadik 31 января 2018 | 09:53
А как вы ребята хотели, конечно инструмент, а то Вы сегодня кино про Смерть Сталина показали, а завтра покажете фильм о Шойгу и Медведеве - трансгендерах.....не порядок.