«Киносоюз» обвинил Министерство культуры в использовании прокатных удостоверений в качестве инструмента цензуры

Организация российских кинематографистов «Киносоюз» обвинила Министерство культуры в использовании прокатных удостоверений в качестве инструмента цензуры. Как сказал в интервью «Эху Москвы» председатель Союза Алексей Попогребский, наглядный пример тому – ситуация вокруг британской комедии «Смерть Сталина».

«Киносоюз» подготовил заявление с требованием ввести уведомительный порядок выдачи удостоверений. Его подписали, в том числе, Борис Хлебников, Виталий Манский, Марина Разбежкина, Алексей Федорченко и Владимир Котт. Авторы документа также отмечают, что собираются подать на Министерство культуры в суд из-за цензуры.