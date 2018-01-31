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09:00, 31 января 2018

Оперативники пришли с обыском в квартиру к журналисту Павлу Никулину

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о публичном оправдании терроризма.

В квартиру к Павлу Никулину оперативники пришли рано утром, — об этом сам журналист написал у себя в «Твиттере», добавив, что он остаётся без связи — силовики изъяли мобильный телефон. Как сообщается, адвоката на месте нет. Сам Никулин считает, что обыск связан с его публикацией «Из Калуги с джихадом», текст вышел в журнале The New Times почти год назад, летом издание было оштрафовано на 100 тысяч рублей за выпуск материала, публично оправдывающего терроризм. В статье Павла Никулина речь идёт о жителе Калужской области, который принял ислам и уехал воевать в Сирию. То, что сегодняшний обыск связан именно с этой публикацией, косвенно подтверждает постановление, документ выдал суд Калуги. Никулин утверждает, что дело расследуется в рамках уголовной статьи о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Статью, выход которой стал поводом для обысков и штрафов, автор предлагал и журналу Esquire, однако редакция не стала публиковать материал после визита сотрудника ФСБ, который интересовался журналистом.

Комментарии

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oldpartizan 31 января 2018 | 09:07

понеслась кобыла в щавель?
37 год?

vezdehod 31 января 2018 | 09:17

oldpartizan:
понеслась кобыла в щавель?
37 год?
==================================================================
Так (ВЖР) Верховный Жрец России. сам о нё упомянул - намёк был понят с полуслова.

skolzki 31 января 2018 | 09:30

vezdehod: Недожурналист Никулин позвал в захитники (см.украинско -русский переводчик) недоюриста Фейкина ?????))))))))))))))))))))))))))))))

anza 31 января 2018 | 09:08

Главное-найти повод.

ivfn 31 января 2018 | 09:18

anza:
Оправдание терроризма повод? Сударь ,с вами все нормально. Больно уж вас колбасит с утра. Вы уж поаккуратней.

olegleon 31 января 2018 | 09:25

anza: а тут и искать не надо было, т.к. он сам его дал.

neyexo 31 января 2018 | 09:08

Значит и к Альбац придут?

ivfn 31 января 2018 | 09:23

neyexo:
Может и придут. Этого мальчонку Минаев сдал. Он пришел к Минаеву ,с просьбой опубликовать статью. А тот капнул на него в органы.
Сам Минаев на своей страничке в Facebook заявляет, что никакого текста не видел, и вообще весьма оскорблен этой ситуацией:
«Я сразу завернул саму идею публикации материала, рекламирующего терроризм. Это не история про кровавую гэбню, это история про пособничество терроризму: статью про то как в ИГИЛ уехал парень из Калуги и как ему там клёво, прочитает несколько десятков тысяч человек. Вероятно, среди этого количества найдется человек, на которого материал произведёт сильное впечатление. Этот человек тоже уедет в Ирак/Сирию. А через год вернётся, например, в Москву. Однажды утром в вагон метро сядут три нашиста, два путиниста, десять ватников, восемь либералов и три сотрудника Дождя или Эха. Или моего Эсквайра. И чувак из Ирака/ Сирии тоже сядет в этот вагон. И всех взорвет. Потому что ему все равно кто в вагоне нашист, а кто либерал. Погибнут люди, а на Медузе появится статья про бездействие ФСБ, и в Нью Таймс появится. И кто - то придумает смешной заголовок. Например - "Как здорово, что все мы здесь сегодня взорвались". Вы, хотите обвинить меня в НЕ пособничестве терроризму? Обвинения принимаю. Обязуюсь и дальше не пособничать».
Так что правильно этого Пашу за жопу прихватили.

anemon 31 января 2018 | 10:06

neyexo: Альбац уже 100 000 заплатила.

ha12raz 31 января 2018 | 09:17

Нужны вещдоки----взрывчатка, оружие, наркотики.
И они будут..........с собой принесены.

max3446 31 января 2018 | 09:17

Надо соответствующим структурам чаще проверять блоги и комментаторов на Эхе, особенно из числа миньонов наврального прочих либеральных оппозиционер. Очень они любят радоваться когда террористы в Сирии например наших военных убивают или нападения совершают.

anemon 31 января 2018 | 10:10

max3446: Брат-близнец Наты-Роо? У той "Алёша" через слово, у тебя -"Навральный", причем на любую тему блогов. А нечего нашим военным в Сирии делать, чтобы радости врагам не доставлять.

mikescholar 31 января 2018 | 09:29

Вот задачка - если протестуешь против открытия американской тюрьмы для террористов в Гуантанамо, это оправдание терроризма или проявление патриотизма ?

rom8883 31 января 2018 | 10:02

Так все новости о терористах, убийцах, насильниках повод для ареста журналистов.

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