Оперативники пришли с обыском в квартиру к журналисту Павлу Никулину
Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о публичном оправдании терроризма.
В квартиру к Павлу Никулину оперативники пришли рано утром, — об этом сам журналист написал у себя в «Твиттере», добавив, что он остаётся без связи — силовики изъяли мобильный телефон. Как сообщается, адвоката на месте нет. Сам Никулин считает, что обыск связан с его публикацией «Из Калуги с джихадом», текст вышел в журнале The New Times почти год назад, летом издание было оштрафовано на 100 тысяч рублей за выпуск материала, публично оправдывающего терроризм. В статье Павла Никулина речь идёт о жителе Калужской области, который принял ислам и уехал воевать в Сирию. То, что сегодняшний обыск связан именно с этой публикацией, косвенно подтверждает постановление, документ выдал суд Калуги. Никулин утверждает, что дело расследуется в рамках уголовной статьи о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Статью, выход которой стал поводом для обысков и штрафов, автор предлагал и журналу Esquire, однако редакция не стала публиковать материал после визита сотрудника ФСБ, который интересовался журналистом.
Комментарии14
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oldpartizan 31 января 2018 | 09:07
понеслась кобыла в щавель?
37 год?
vezdehod 31 января 2018 | 09:17
oldpartizan:
понеслась кобыла в щавель?
37 год?
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Так (ВЖР) Верховный Жрец России. сам о нё упомянул - намёк был понят с полуслова.
skolzki 31 января 2018 | 09:30
vezdehod: Недожурналист Никулин позвал в захитники (см.украинско -русский переводчик) недоюриста Фейкина ?????))))))))))))))))))))))))))))))
anza 31 января 2018 | 09:08
Главное-найти повод.
ivfn 31 января 2018 | 09:18
anza:
Оправдание терроризма повод? Сударь ,с вами все нормально. Больно уж вас колбасит с утра. Вы уж поаккуратней.
olegleon 31 января 2018 | 09:25
anza: а тут и искать не надо было, т.к. он сам его дал.
neyexo 31 января 2018 | 09:08
Значит и к Альбац придут?
ivfn 31 января 2018 | 09:23
neyexo:
Может и придут. Этого мальчонку Минаев сдал. Он пришел к Минаеву ,с просьбой опубликовать статью. А тот капнул на него в органы.
Сам Минаев на своей страничке в Facebook заявляет, что никакого текста не видел, и вообще весьма оскорблен этой ситуацией:
«Я сразу завернул саму идею публикации материала, рекламирующего терроризм. Это не история про кровавую гэбню, это история про пособничество терроризму: статью про то как в ИГИЛ уехал парень из Калуги и как ему там клёво, прочитает несколько десятков тысяч человек. Вероятно, среди этого количества найдется человек, на которого материал произведёт сильное впечатление. Этот человек тоже уедет в Ирак/Сирию. А через год вернётся, например, в Москву. Однажды утром в вагон метро сядут три нашиста, два путиниста, десять ватников, восемь либералов и три сотрудника Дождя или Эха. Или моего Эсквайра. И чувак из Ирака/ Сирии тоже сядет в этот вагон. И всех взорвет. Потому что ему все равно кто в вагоне нашист, а кто либерал. Погибнут люди, а на Медузе появится статья про бездействие ФСБ, и в Нью Таймс появится. И кто - то придумает смешной заголовок. Например - "Как здорово, что все мы здесь сегодня взорвались". Вы, хотите обвинить меня в НЕ пособничестве терроризму? Обвинения принимаю. Обязуюсь и дальше не пособничать».
Так что правильно этого Пашу за жопу прихватили.
anemon 31 января 2018 | 10:06
neyexo: Альбац уже 100 000 заплатила.
ha12raz 31 января 2018 | 09:17
Нужны вещдоки----взрывчатка, оружие, наркотики.
И они будут..........с собой принесены.
max3446 31 января 2018 | 09:17
Надо соответствующим структурам чаще проверять блоги и комментаторов на Эхе, особенно из числа миньонов наврального прочих либеральных оппозиционер. Очень они любят радоваться когда террористы в Сирии например наших военных убивают или нападения совершают.
anemon 31 января 2018 | 10:10
max3446: Брат-близнец Наты-Роо? У той "Алёша" через слово, у тебя -"Навральный", причем на любую тему блогов. А нечего нашим военным в Сирии делать, чтобы радости врагам не доставлять.
mikescholar 31 января 2018 | 09:29
Вот задачка - если протестуешь против открытия американской тюрьмы для террористов в Гуантанамо, это оправдание терроризма или проявление патриотизма ?
rom8883 31 января 2018 | 10:02
Так все новости о терористах, убийцах, насильниках повод для ареста журналистов.