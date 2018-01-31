Оперативники пришли с обыском в квартиру к журналисту Павлу Никулину

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о публичном оправдании терроризма.

В квартиру к Павлу Никулину оперативники пришли рано утром, — об этом сам журналист написал у себя в «Твиттере», добавив, что он остаётся без связи — силовики изъяли мобильный телефон. Как сообщается, адвоката на месте нет. Сам Никулин считает, что обыск связан с его публикацией «Из Калуги с джихадом», текст вышел в журнале The New Times почти год назад, летом издание было оштрафовано на 100 тысяч рублей за выпуск материала, публично оправдывающего терроризм. В статье Павла Никулина речь идёт о жителе Калужской области, который принял ислам и уехал воевать в Сирию. То, что сегодняшний обыск связан именно с этой публикацией, косвенно подтверждает постановление, документ выдал суд Калуги. Никулин утверждает, что дело расследуется в рамках уголовной статьи о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Статью, выход которой стал поводом для обысков и штрафов, автор предлагал и журналу Esquire, однако редакция не стала публиковать материал после визита сотрудника ФСБ, который интересовался журналистом.