Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов
Об этом свидетельствуют данные специализированного портала «Коинмаракеткап». По данным на 8.30 утра, стоимость1 биткоина составляет чуть менее 9 тысяч 900 долларов.
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Об этом свидетельствуют данные специализированного портала «Коинмаракеткап». По данным на 8.30 утра, стоимость1 биткоина составляет чуть менее 9 тысяч 900 долларов.
Комментарии8
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klukvik 31 января 2018 | 09:16
пора покупать))
g_e_e__p 31 января 2018 | 09:20
Помер максим, и куй с ним!
max3446 31 января 2018 | 09:29
ну вот и лопается электронный мыльный пузырь, а вместе с ней надеюсь и США скоро также по миру пойдет
isnowanaarene 31 января 2018 | 09:32
max3446: Ватные, похоже, рождаются с этой мечтой.
ivorytower 31 января 2018 | 09:34
isnowanaarene: ЗащитнеГ пиндосов нарисовался.
isnowanaarene 31 января 2018 | 10:02
ivorytower: И с ней же и умирают.
max3446 31 января 2018 | 09:46
isnowanaarene: Это не мечта, скорее объективная реальность. Все империи рушились, греческая, римская, на очереди пендосская. Голодные бунты и желание выйти из состава штатов там всё чаще появляется. Да и на международной арене всё чаще и больше об США ноги вытирают
isnowanaarene 31 января 2018 | 10:10
max3446: А чего совдепию не упомянул, не вписывается в "картину мира"?