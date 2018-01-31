Крупный сбой возник этим утром в столичной подземке. Поезда остановились на Таганско-Краснопресненской линии

В метрополитене сообщают, что интервалы движения поездов были увеличены по техническим причинам, и сейчас ситуация нормализуется. Однако пассажиры говорят, что поезда стоят в перегонах до 30 минут. На станциях сотрудники метрополитена предупреждали, что движение от центра в стороны «Выхино» нет. Пассажирам предлагали пересесть на наземный транспорт. Также сообщалось, что в сторону «Планерной» поезда следуют с задержками.