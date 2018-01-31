Следствие пока не планирует прекращать уголовное дело о призывах к терроризму в отношении математика Дмитрия Богатова

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». Накануне стало известно, что Богатова решили освободить из-под домашнего ареста. Жена математика Татьяна Фёдорова рассказала изданию «Медуза», что электронный браслет с него пока не снял. Сегодня он идёт к следователю узнавать подробности.