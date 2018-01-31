Дональд Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерное оружие США. Об этом американский лидер сказал, выступая перед Конгрессом. При этом Трамп выразил надежду, что когда-нибудь мир сможет избавиться от ядерного оружия. Сейчас, по мнению президента США, такой момент ещё не наступил.