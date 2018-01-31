Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерное оружие США
Дональд Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерное оружие США. Об этом американский лидер сказал, выступая перед Конгрессом. При этом Трамп выразил надежду, что когда-нибудь мир сможет избавиться от ядерного оружия. Сейчас, по мнению президента США, такой момент ещё не наступил.
Комментарии7
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vik_tor 31 января 2018 | 08:48
Скоро реанимируют программу "звездных войн". Все возвращается, и боюсь, что с одинаковым результатом...
shicotus_live 31 января 2018 | 09:23
Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерное оружие США...
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То есть подтвердил, что американцы сидят на груде ржавого старого хлама. который 25 лет не модернизировался))
Помнится, под эту программу генералы Пенатгона выпрашивали что то вроде 400 миллиардов долларов.
Ох,попилят, ох попилят)))
Только вот интересно, где возьмут новые движки и сырье для начинки))
ivorytower 31 января 2018 | 09:40
shicotus_live: А пиндосам легко пилить. Ксерокс работает исправно, госдолг перевалил за 100% ВВП, полет нормальный.
ostapbey 31 января 2018 | 08:57
А Россию этим не прОнять и не измЕнить...
Вчорась баре потеряли МИЛЛИАРД!!
Так и стар и млад скинутся по червонцу баксов, и снова баре сыты и целы.
А уж на оборону!! Так тут и сам Путин велел!!
Даже..
vezdehod 31 января 2018 | 09:21
дядя Трамп сказал - дядя Трамп Сделает.
ivorytower 31 января 2018 | 09:44
Жить в долг у всего мира и делать ЯО против своих же кредиторов за их же деньги - это так по американски.
rom8883 31 января 2018 | 10:04
ivorytower: Не надо быть их кредиторами.