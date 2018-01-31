Актёр Марк Саллинг, обвиняемый в хранении детской порнографии, найден мёртвым в Калифорнии
Информацию о смерти подтвердил Ассошиейтед Пресс его адвокат. Саллингу было 35 лет. Его самой известной работой была роль в сериале «Хор». 2 года назад актёра арестовали по подозрению в хранении детской порнографии. В конце прошлого года он признал себя виновным. Через несколько недель Саллингу должны были вынести приговор. Таблоид TMZ, пишет, что он мог совершить самоубийство.
Комментарии3
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alexey_x 31 января 2018 | 08:39
Ну что,кто проявит высший пилотаж и привяжет эту новость к Путину?
alexkaramislov 31 января 2018 | 09:13
alexey_x: что для вас высший пилотаж для других легко....Оба любили детей в пузико целовать....можно ещё десяток перлов....но скучно
m_doc 31 января 2018 | 08:46
Чем знаменит покойник, шоб его на ЭМ поминать? Родственник кого-нить из эховских?:)