Актёр Марк Саллинг, обвиняемый в хранении детской порнографии, найден мёртвым в Калифорнии

Информацию о смерти подтвердил Ассошиейтед Пресс его адвокат. Саллингу было 35 лет. Его самой известной работой была роль в сериале «Хор». 2 года назад актёра арестовали по подозрению в хранении детской порнографии. В конце прошлого года он признал себя виновным. Через несколько недель Саллингу должны были вынести приговор. Таблоид TMZ, пишет, что он мог совершить самоубийство.