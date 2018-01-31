По предварительным данным, 12 человек пострадали в аварии с автобусом на севере Москвы
На Ленинградском шоссе он наехал на разделительный бордюр, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГИБДД. Авария произошла около 5 часов утра, выясняются обстоятельства.
Комментарии1
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georg100 31 января 2018 | 08:43
Да, дороги совсем не чистят. Видимо лишнее ведро соляры для коммунальщиков, дороже человеческих жизней.
Выродилась русская нация, выбили за 100 лет всех порядочных людей.