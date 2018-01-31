В московском метрополитене подтвердили информацию о сбое на Таганско-Краснопресненской линии
Конкретные причины не называются. В столичной подземке лишь отмечают, что движение постепенно входит в график. Однако пассажиры говорят, что движения нет до сих пор.
Начиная с половины восьмого, стали поступать сообщения, что движение в сторону станции «Выхино» остановлено, в сторону «Планерной поезда следуют с большим интервалом. Соответствующие объявления звучали на станциях.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт