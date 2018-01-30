Киру Ярмыш и ведущего эфира на ЮТьюб-канале НАВАЛЬНЫЙ.Live Руслана Шаведдинова оставили до утра в отделе полиции
Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш и ведущего эфира на ЮТьюб-канале НАВАЛЬНЫЙ.Live Руслана Шаведдинова оставили до утра в отделе полиции. В отношении задержанных составлены протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий. В случае Шаведдинова – о повторном нарушении. Суд скорее всего также будет завтра, — сообщил Интерфаксу юрист ФБК Иван Жданов.
Напомним, Ярмыш и Шаведдинов были задержаны сегодня в аэропорту Шереметьево" по подозрению в призывах к несогласованной акции. Полиция встретила их на выходе из зоны таможенного контроля, где их в течение часа досматривали.
Издание «Медуза» напоминает, что во время протестных акций в это воскресенье Ярмыш и Шаведдинов 14 часов вели прямую трансляцию из городов по всей России. Судя по всему, они делали это из-за рубежа.
Комментарии4
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liberal_vulgaris 30 января 2018 | 22:04
Хорошо. Пусть привыкают к новой жизни. А навальный пока съездит в европку отдохнуть от волнений :)
oneoretwo 30 января 2018 | 22:06
а вот в этом "списке" - да, без малого вся россия. это точно.
putin_itogy 30 января 2018 | 22:07
путин беснуется, и исходит на гавно, от душашей его маленькое тело злобы.
Вселенской злобы, в таком маленьком теле, Цахеса.
sveklotron_7 30 января 2018 | 22:07
Ну а че ж на улицу что-ли выгонять мерзнуть? Звери мы што ль? Пусть на нарах погреется бедолага)).