Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш и ведущего эфира на ЮТьюб-канале НАВАЛЬНЫЙ.Live Руслана Шаведдинова оставили до утра в отделе полиции. В отношении задержанных составлены протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий. В случае Шаведдинова – о повторном нарушении. Суд скорее всего также будет завтра, — сообщил Интерфаксу юрист ФБК Иван Жданов.

Напомним, Ярмыш и Шаведдинов были задержаны сегодня в аэропорту Шереметьево" по подозрению в призывах к несогласованной акции. Полиция встретила их на выходе из зоны таможенного контроля, где их в течение часа досматривали.

Издание «Медуза» напоминает, что во время протестных акций в это воскресенье Ярмыш и Шаведдинов 14 часов вели прямую трансляцию из городов по всей России. Судя по всему, они делали это из-за рубежа.