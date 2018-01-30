Власти США обещают ввести новые санкции против России после публикации так называемого кремлевского доклада

В него вошли почти все руководство страны и все крупные бизнесмены.

Новые санкции — это следующий этап, заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин. Он отметил, что помимо опубликованного списка есть еще и секретная часть.



Накануне вступил в силу принятый летом закон, который обязывает администрацию Дональда Трампа опубликовать список персон, близких к Кремлю. Это и было сделано. В список вошли 210 человек – это 43 сотрудника администрации президента, включая все руководство. Все министры правительства и вице-премьеры во главе с Дмитрием Медведевым. Главы обеих палат парламента, руководители ряда ведомств. И бизнесмены, чье состояние больше одного миллиарда долларов. Включили и тех, чьи активы и бизнес давно за пределами России. Основателю мессенджера «Телеграм» Павлу Дурову для попадания в список не хватило 50 миллионов долларов.

Сам список не является санкционным, но может послужить для будущих ограничений.