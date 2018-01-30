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22:00, 30 января 2018

Власти США обещают ввести новые санкции против России после публикации так называемого кремлевского доклада

В него вошли почти все руководство страны и все крупные бизнесмены.

Новые санкции  — это следующий этап, заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин. Он отметил, что помимо опубликованного списка есть еще и секретная часть.

Накануне вступил в силу принятый летом закон, который обязывает администрацию Дональда Трампа опубликовать список персон, близких к Кремлю. Это и было сделано. В список вошли 210 человек – это 43 сотрудника администрации президента, включая все руководство. Все министры правительства и вице-премьеры во главе с Дмитрием Медведевым. Главы обеих палат парламента, руководители ряда ведомств. И бизнесмены, чье состояние больше одного миллиарда долларов. Включили и тех, чьи активы и бизнес давно за пределами России. Основателю мессенджера «Телеграм» Павлу Дурову для попадания в список не хватило 50 миллионов долларов.

Сам список не является санкционным, но может послужить для будущих ограничений.

Комментарии

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sveklotron_7 30 января 2018 | 22:05

С 2014-го года вводят, а толку нет. Может не туда вводят? Надо бы мировому Пахану потренироваться на своих шестерках - местных либероидных прокладках. А может того - "вводилка" уже вялая, не как при Рейгане?

doorin 30 января 2018 | 22:07

Все-таки русские точно сумасшедшие !

Как стало известно европеским СМИ,
Путин поручил дать ответ на совершенно
безобидный американский "кремлевский доклад"
ведомству министра Шойгу.

\Deutsche Welle\

doorin 30 января 2018 | 22:05

Согласно исследованию Кильского университета им. Кристиана Альбрехта
Россия должна полностью развалиться не позднее конца этого года,
если позволит американцам и европейцам и дальше безнаказанно
себя вести в отношении России.

\ Frankfurter Allgemeine \

s_talker002 30 января 2018 | 22:05

Вот ведь пиндосы халявщики, четвертый раз вводят санкции против одних и тех же лиц.
И кто то еще что то обсуждает по данной теме.

olegleon 30 января 2018 | 22:06

т.е. Путин и не близок к Кремлю, и не имеет миллиарда долларов по мнению властей США

ivanov356 30 января 2018 | 22:07

Пригожина не тронут, пусть тратит свои, честно сворованные, на этих троллей балбесов.

wattman 30 января 2018 | 22:08

Какие к чёрту санкции. Сванидзе в прямом эфире замочил Максима Шевченко.
Смотреть от отметки 42:36
youtube.com/watch?v=edroMMF77nM

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