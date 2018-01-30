Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поедет в Пхенчхан в составе тренерского штаба команды Белоруссии
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, не попавший в состав олимпийской норвежской сборной, поедет в Пхенчхан в составе тренерского штаба команды Белоруссии. МОК удовлетворил соответствующую заявку Белорусской федерации биатлона.
Бьорндален – муж белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой. В Федерации биатлона Белоруссии ранее пояснили, что норвежца пригласили в тренерский штаб, чтобы Домрачева чувствовала себя психологически комфортно.
Комментарии2
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vor_mbh 30 января 2018 | 21:47
Едет растить смену - новое поколение педиков-астматиков.
mr_vaxo_ 30 января 2018 | 21:58
vor_mbh: педик это ты, а астматиком Бьорндален никогда не был.
Просто вот очень хорошие легкие у него оказались
Все медики удивлялись.
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Я не астматик. Астма распространенная болезнь в Норвегии, это связано с климатическими условиями. И поэтому я каждый год провожу тесты есть у меня астма или нет. Тесты показывают, что у меня нет и никогда не было астмы. Соответственно, я никогда не использовал противоастматические препараты. Я знаю, что некоторые ребята в моей команде болеют астмой и принимают препараты. Однако у меня в этом нет никакой необходимости. Я здоровый человек. И я хочу, чтобы все знали: все свои победы я одерживаю честно»