Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поедет в Пхенчхан в составе тренерского штаба команды Белоруссии

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, не попавший в состав олимпийской норвежской сборной, поедет в Пхенчхан в составе тренерского штаба команды Белоруссии. МОК удовлетворил соответствующую заявку Белорусской федерации биатлона.

Бьорндален – муж белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой. В Федерации биатлона Белоруссии ранее пояснили, что норвежца пригласили в тренерский штаб, чтобы Домрачева чувствовала себя психологически комфортно.