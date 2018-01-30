Родственники погибших при крушении малайзийского Боинга выиграли в США судебный иск против Игоря Гиркина
Родственники погибших при крушении малайзийского «Боинга», сбитого в Донбассе, выиграли в США судебный иск против Игоря Гиркина, известного под псевдонимом Стрелков. Летом 2014-го года, когда произошла трагедия, Гиркин командовал войсками самопровозглашенной ДНР.
Коллективный иск 25-ти родственников погибших был подан в окружной суд Северного округа Иллинойса. Истцы заявили, что Гиркин несет ответственность за гибель пассажиров и экипажа самолета, и потребовали компенсацию. В итоге каждому истцу было присуждено по 10 миллионов долларов в качестве моральной компенсации и еще по 10 миллионов в качестве компенсации причиненного ущерба.
Комментарии12
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soviet_spy 30 января 2018 | 21:36
Ну и "правосудие" в США. Сначала суд должен был признать Стрелкова виновным...
monik_7 30 января 2018 | 21:50
soviet_spy: так он и признал. Персонально Гиркин виновен наряду с другими. В том числе с малайскими авиалиниями. которым тоже присуждена компенсация этой индусской семье, причем авиакомпания, как уже известно, не будет аппелировать это решение. Выплатит всю сумму. А решение по Гирккинду нужно было выносить именно в США т.к. это дадет право другим судам идти по принципу судебного международного прецедента
soviet_spy 30 января 2018 | 21:54
monik_7: А Порошенко свидетелем проходил?
snikkersnepper 30 января 2018 | 21:51
soviet_spy:
Суд принял автоматическое решение в связи с неявкой ответчика. Ему этого хватило - Гиркина признали виновным потому что он не приехал на суд (при том, что он под санкциями и ему въезд запрещен)...
Кстати, это было еще 20 декабря.
abuvgrobu 30 января 2018 | 21:41
Ну, теперь дело за малым - получить миллиончики с Игорь Иваныча..
soviet_spy 30 января 2018 | 21:42
abuvgrobu: Гиркин уже прячется от пиндосских коллекторов. Они ему весь подъезд факами изрисовали....
skullll 30 января 2018 | 21:41
Пусть теперь Гиркин подаёт в российский суд за клевету на 901 млн.$, при взаимозачёте ещё останется миллион.
soviet_spy 30 января 2018 | 21:46
Родственникам нужно было подавать в суд на Украину, не обеспечившую безопасность полетов над своей территорией. Тогда бы хотя бы был шанс получить компенсацию. Хотя с хохлов хрен что получишь. Они за Ту-154, сбитый над Черным морем, ни копейки не заплатили, хотя там летели граждане Израиля, в основном...
virgenu 30 января 2018 | 22:10
soviet_spy: Родственника следовало подавать иск Путину, создавшему все условия для того, чтоб случилась трагедия своим решением вторгнуться в Донбасс. Гиркин, Бородай и прочие действующие офицеры ФСБ со своими отрядами захватили административные здания в Луганске и Донецке, чем положили начало гражданской войне в Украине.
sisyanfashist 30 января 2018 | 21:49
А Задорнов то был прав!)))
oneoretwo 30 января 2018 | 21:50
гирькин, гавняк тебе...или вся оставшаяся - в крысиной норе...
virgenu 30 января 2018 | 22:06
В путинской России вообще плюют на правосудие, на американское тем более.Гиркин в общем то пешка, выполнявший команду путинского руководства. Вина Путина в том, что он своим единоличным решением о вторжение в Донбасс и поставками вооружения сепаратистам создал все условия для этой трагедии.Вряд ли кто давал команду сбивать пассажирский самолёт, но, ошибка была предсказуемой. Когда оружие подобное Буку попадает в руки дикарей- жди беды.