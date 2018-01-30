Родственники погибших при крушении малайзийского Боинга выиграли в США судебный иск против Игоря Гиркина

Родственники погибших при крушении малайзийского «Боинга», сбитого в Донбассе, выиграли в США судебный иск против Игоря Гиркина, известного под псевдонимом Стрелков. Летом 2014-го года, когда произошла трагедия, Гиркин командовал войсками самопровозглашенной ДНР.

Коллективный иск 25-ти родственников погибших был подан в окружной суд Северного округа Иллинойса. Истцы заявили, что Гиркин несет ответственность за гибель пассажиров и экипажа самолета, и потребовали компенсацию. В итоге каждому истцу было присуждено по 10 миллионов долларов в качестве моральной компенсации и еще по 10 миллионов в качестве компенсации причиненного ущерба.