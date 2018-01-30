Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в подземном переходе возле метро «Улица 1905 года»
Все они доставлены в больницы. Об этом ТАСС сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Мэр Собянин дал распоряжение провести служебное расследование.
По предварительным данным, площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, люди пользовались переходом несмотря на то, что он был на реконструкции. Источник не исключил, что обрушение произошло из-за снега.
Комментарии1
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abuvgrobu 30 января 2018 | 21:45
Совпадение ? Не думаю..