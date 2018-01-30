Минфин США: Включение в кремлевский список не означает,что у США есть сведения о злонамеренной деятельности фигурантов
Включение в «кремлевский список» не означает, что у США есть какие-либо сведения о злонамеренной деятельности фигурантов. Соединенные Штаты также не запрещают кому-либо вести дела с фигурантами «кремлевского списка», — об этом говорится в разъяснениях, опубликованных на сайте Минфина США.
Между тем, как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, за «кремлевским докладом» могут последовать реальные санкции, — сообщает Блумберг. Мнучин не уточнил, будут ли санкции применяться к России в целом, ко всем участникам списка или выборочно. По словам главы Минфина, информация о новых санкциях в отношении России содержится в засекреченной части «кремлевского доклада». Санкции будут и они станут результатом этого доклада, — сказал Стивен Мнучин журналисту MSNBC.
Комментарии19
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doorin 30 января 2018 | 21:39
На завтра всех еврокомиссаров срочно вызвали
в конгресс USA для координации совместного
давления на русских во всех областях и постоянного
ужесточения санкций против русских. А также
проработки срочных действий на случай военного
ответа русских.
\Daily Telegraph\
semia 30 января 2018 | 21:51
doorin: хорош врать Дурен. Все время какие то свои фантазии приписываешь другим
snegir_pravosekovich 30 января 2018 | 21:54
Сначала список без санкций.
Время на размышление и явку с повинной.
Если нет = гуляй, Вася, строго по тайге и безо всех трудовых накоплений :)
oto_davar 30 января 2018 | 21:54
doorin: //ужесточения санкций против русских//
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" Керимов с Усмановым и Ротенберг с Тимченко вздохнули свободно."
\Дейли Вонкер\
soviet_spy 30 января 2018 | 21:40
Нам тоже нужно составить список придурков из Вашингтона... во главе с трампом.
virgenu 30 января 2018 | 21:58
soviet_spy: Ошибка. Не придурков, а жулья. Таких в руководстве США нет, не ищи.
soviet_spy 30 января 2018 | 21:59
virgenu: Точно знаешь?
semia 30 января 2018 | 21:40
Слабое утешение для наших воров. Ведь они на крючке санкций,
velbkeirf1 30 января 2018 | 21:43
По словам главы Минфина, информация о новых санкциях в отношении России содержится в засекреченной части «кремлевского доклада\\\\\\\\\\\\\
выходить наживка для хакеров брошена?
kapitankolbaskin 30 января 2018 | 21:46
классно озадачили озерных коопративщиков и их прихлебателей...
Сидите чешите репу теперь
ВВП сегодня сгоряча своим доверенным лизоблюдам пообещал такой прорыв в экономике и промышленности шо через 6 лет не остановить будет... А че 18 лет с прорывом тянул дорогуша ? Прорыв если и был то тока виолончельный...
frauava17 30 января 2018 | 21:50
Да поняли мы, поняли)) Это фигуранты не догадались и чот заистерили.
stalinator 30 января 2018 | 21:53
- Мы включили вас в наш черный список!
- А что это значит?
- Абсолютно ничего.
Спасибо за перекличку.
leomosk16 30 января 2018 | 21:53
////Минфин США: Включение в кремлевский список не означает,что у США есть сведения о злонамеренной деятельности фигурантов.....Соединенные Штаты также не запрещают кому-либо вести дела с фигурантами «кремлевского списка», — об этом говорится в разъяснениях, опубликованных на сайте Минфина США.
Между тем, как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, за «кремлевским докладом» могут последовать реальные санкции, — сообщает Блумберг. Мнучин не уточнил, будут ли санкции применяться к России в целом, ко всем участникам списка или выборочно. По словам главы Минфина, информация о новых санкциях в отношении России содержится в засекреченной части «кремлевского доклада». Санкции будут и они станут результатом этого доклада, — сказал Стивен Мнучин журналисту MSNBC.////
Совсем на головку ипанулась Америка, искренне полагая, что перед ними, этими обезьянами, весь мир должен раком стоять....((((
Хочут " це еуропейцы", поляки, немцы, не говря уже о душке Макроне, так и без проблем, сколько им позволяют, стока кредитов с др. няшками и отсасывают...ага...
А Россия тьфу сделала на неприличное предложение...
И это правильно, и это хорошо....))))
cypher 30 января 2018 | 21:53
Ты кому продал стул? — спросил Остап позванивающим шёпотом. Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
abuvgrobu 30 января 2018 | 21:54
Именно поэтому в ближайшие 3 - 5 лет нас будут пытаться активно расчеловечивать. В фильмах, в компьютерных играх, в спорте, в культуре, в бизнесе, в политике, везде. Не потому, что они хорошие, а мы плохие. Просто личное благополучие США, как нации, как государства, зиждется на потреблении богатств, любыми способами отнимаемых у покоренных стран и народов. Мир, который бы было можно открывать и колонизировать, кончился. А в любой книжке по маркетингу говорится, что в этом случае конкуренция переходит в фазу захвата ресурсов у существующих игроков, после их уничтожения.
Иначе им не выжить. Потому что таковы законы войны.
rico76 30 января 2018 | 21:56
Идёт целенаправленное вмешательство в выборы Президента РФ.
К чему это приведёт? Да ни к чему!
virgenu 30 января 2018 | 21:56
На русском языке это означает, что фигуранты списка обладают недвижимостью, ценными бумагами и счетами в американских банках. Имеющие дела с этими лицами должны знать, что на активы этих персон правительство может наложить арест, в случае, если их действия будут угрожать национальным интересам США Эти люди токсичные, против чего трудно возражать. Почему в списках нет главаря Путина и других жуликов- только потому, что они сумели спрятать своё наворованное в других местах. Идиотизм Думы и других, предлагающих зеркальный ответ заключается в том, что они хотят составить список плохих сенаторов и министров США, хранящих свои активы в России: дома в Мухосранске и деньги в сбербанке. Может, кто помрёт от смеха.
cukker 30 января 2018 | 22:03
надо составить настоящий кремлевский список, врагов Кремля и России, из американских сенаторов. Майкл Рубио-от штата Флорида, значит Флориде наступит капец. и так далее, а Америка это слишком абстрактно, надо со штатами работать, надо пугать американских домохозяек, что б черножопых гитлеров не выбирали
askol2016 30 января 2018 | 22:03
Вокруг путинской банды легла Анаконда. Когда она начнет стягивать свою жертву, пока неизвестно. Будем наблюдать...