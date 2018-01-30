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21:31, 30 января 2018

Минфин США: Включение в кремлевский список не означает,что у США есть сведения о злонамеренной деятельности фигурантов

Включение в «кремлевский список» не означает, что у США есть какие-либо сведения о злонамеренной деятельности фигурантов. Соединенные Штаты также не запрещают кому-либо вести дела с фигурантами «кремлевского списка», — об этом говорится в разъяснениях, опубликованных на сайте Минфина США.
Между тем, как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, за «кремлевским докладом» могут последовать реальные санкции, — сообщает Блумберг. Мнучин не уточнил, будут ли санкции применяться к России в целом, ко всем участникам списка или выборочно. По словам главы Минфина, информация о новых санкциях в отношении России содержится в засекреченной части «кремлевского доклада». Санкции будут и они станут результатом этого доклада, — сказал Стивен Мнучин журналисту MSNBC.

Комментарии

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doorin 30 января 2018 | 21:39

На завтра всех еврокомиссаров срочно вызвали
в конгресс USA для координации совместного
давления на русских во всех областях и постоянного
ужесточения санкций против русских. А также
проработки срочных действий на случай военного
ответа русских.

\Daily Telegraph\

semia 30 января 2018 | 21:51

doorin: хорош врать Дурен. Все время какие то свои фантазии приписываешь другим

snegir_pravosekovich 30 января 2018 | 21:54

Сначала список без санкций.
Время на размышление и явку с повинной.
Если нет = гуляй, Вася, строго по тайге и безо всех трудовых накоплений :)

oto_davar 30 января 2018 | 21:54

doorin: //ужесточения санкций против русских//
=================
" Керимов с Усмановым и Ротенберг с Тимченко вздохнули свободно."
\Дейли Вонкер\

soviet_spy 30 января 2018 | 21:40

Нам тоже нужно составить список придурков из Вашингтона... во главе с трампом.

virgenu 30 января 2018 | 21:58

soviet_spy: Ошибка. Не придурков, а жулья. Таких в руководстве США нет, не ищи.

soviet_spy 30 января 2018 | 21:59

virgenu: Точно знаешь?

semia 30 января 2018 | 21:40

Слабое утешение для наших воров. Ведь они на крючке санкций,

velbkeirf1 30 января 2018 | 21:43

По словам главы Минфина, информация о новых санкциях в отношении России содержится в засекреченной части «кремлевского доклада\\\\\\\\\\\\\
выходить наживка для хакеров брошена?

kapitankolbaskin 30 января 2018 | 21:46

классно озадачили озерных коопративщиков и их прихлебателей...
Сидите чешите репу теперь
ВВП сегодня сгоряча своим доверенным лизоблюдам пообещал такой прорыв в экономике и промышленности шо через 6 лет не остановить будет... А че 18 лет с прорывом тянул дорогуша ? Прорыв если и был то тока виолончельный...

frauava17 30 января 2018 | 21:50

Да поняли мы, поняли)) Это фигуранты не догадались и чот заистерили.

stalinator 30 января 2018 | 21:53

- Мы включили вас в наш черный список!
- А что это значит?
- Абсолютно ничего.

Спасибо за перекличку.

leomosk16 30 января 2018 | 21:53

////Минфин США: Включение в кремлевский список не означает,что у США есть сведения о злонамеренной деятельности фигурантов.....Соединенные Штаты также не запрещают кому-либо вести дела с фигурантами «кремлевского списка», — об этом говорится в разъяснениях, опубликованных на сайте Минфина США.
Между тем, как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, за «кремлевским докладом» могут последовать реальные санкции, — сообщает Блумберг. Мнучин не уточнил, будут ли санкции применяться к России в целом, ко всем участникам списка или выборочно. По словам главы Минфина, информация о новых санкциях в отношении России содержится в засекреченной части «кремлевского доклада». Санкции будут и они станут результатом этого доклада, — сказал Стивен Мнучин журналисту MSNBC.////

Совсем на головку ипанулась Америка, искренне полагая, что перед ними, этими обезьянами, весь мир должен раком стоять....((((
Хочут " це еуропейцы", поляки, немцы, не говря уже о душке Макроне, так и без проблем, сколько им позволяют, стока кредитов с др. няшками и отсасывают...ага...

А Россия тьфу сделала на неприличное предложение...
И это правильно, и это хорошо....))))

cypher 30 января 2018 | 21:53

Ты кому продал стул? — спросил Остап позванивающим шёпотом. Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.

abuvgrobu 30 января 2018 | 21:54

Именно поэтому в ближайшие 3 - 5 лет нас будут пытаться активно расчеловечивать. В фильмах, в компьютерных играх, в спорте, в культуре, в бизнесе, в политике, везде. Не потому, что они хорошие, а мы плохие. Просто личное благополучие США, как нации, как государства, зиждется на потреблении богатств, любыми способами отнимаемых у покоренных стран и народов. Мир, который бы было можно открывать и колонизировать, кончился. А в любой книжке по маркетингу говорится, что в этом случае конкуренция переходит в фазу захвата ресурсов у существующих игроков, после их уничтожения.
Иначе им не выжить. Потому что таковы законы войны.

rico76 30 января 2018 | 21:56

Идёт целенаправленное вмешательство в выборы Президента РФ.
К чему это приведёт? Да ни к чему!

virgenu 30 января 2018 | 21:56

На русском языке это означает, что фигуранты списка обладают недвижимостью, ценными бумагами и счетами в американских банках. Имеющие дела с этими лицами должны знать, что на активы этих персон правительство может наложить арест, в случае, если их действия будут угрожать национальным интересам США Эти люди токсичные, против чего трудно возражать. Почему в списках нет главаря Путина и других жуликов- только потому, что они сумели спрятать своё наворованное в других местах. Идиотизм Думы и других, предлагающих зеркальный ответ заключается в том, что они хотят составить список плохих сенаторов и министров США, хранящих свои активы в России: дома в Мухосранске и деньги в сбербанке. Может, кто помрёт от смеха.

cukker 30 января 2018 | 22:03

надо составить настоящий кремлевский список, врагов Кремля и России, из американских сенаторов. Майкл Рубио-от штата Флорида, значит Флориде наступит капец. и так далее, а Америка это слишком абстрактно, надо со штатами работать, надо пугать американских домохозяек, что б черножопых гитлеров не выбирали

askol2016 30 января 2018 | 22:03

Вокруг путинской банды легла Анаконда. Когда она начнет стягивать свою жертву, пока неизвестно. Будем наблюдать...

(комментарий скрыт)

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