Минфин США: Включение в кремлевский список не означает,что у США есть сведения о злонамеренной деятельности фигурантов

Включение в «кремлевский список» не означает, что у США есть какие-либо сведения о злонамеренной деятельности фигурантов. Соединенные Штаты также не запрещают кому-либо вести дела с фигурантами «кремлевского списка», — об этом говорится в разъяснениях, опубликованных на сайте Минфина США.

Между тем, как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, за «кремлевским докладом» могут последовать реальные санкции, — сообщает Блумберг. Мнучин не уточнил, будут ли санкции применяться к России в целом, ко всем участникам списка или выборочно. По словам главы Минфина, информация о новых санкциях в отношении России содержится в засекреченной части «кремлевского доклада». Санкции будут и они станут результатом этого доклада, — сказал Стивен Мнучин журналисту MSNBC.