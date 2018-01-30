Киносоюз заявил, что прокатные удостоверения в России используют как инструмент цензуры
Он потребовал ввести уведомительный порядок их получения. Об этом говорится в заявлении, которое поступило в редакцию «Медузы». Его подписали, в частности, Андрей Прошкин, Алексей Попогребский, Виталий Манский, Борис Хлебников, Марина Разбежкина и другие. Киносоюз пообещал подать в суд на Министерство культуры. В заявлении отмечается также, что принимать решения о запрете фильмов может тоже только суд.
Комментарии7
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odobryam_s 30 января 2018 | 21:09
То ли еще будет после "выборов"....
nikitin43 30 января 2018 | 21:30
odobryam_s: минкульт живёт и паразитирует в том числе в налогов киносети , интересно как глисты могут командовать что человеку есть ?
eduard53 30 января 2018 | 21:13
На святое замахнулись вольнодумцы киношные - на минкультяшку лжеучёного!
serhio_25__ 30 января 2018 | 21:18
"" Андрей Прошкин, Алексей Попогребский, Виталий Манский, Борис Хлебников, Марина Разбежкина"" - кто все эти люди?
Вообще-то во всем мире прокатные лицензии используются, как инструмент цензуры. То же мне открыли Америку. Никто в мире к себе в прокат не допускает оскорбляющие страну фильмы. И только наши либерасты требуют побольше говница - привычка этим питаться не исчезла с конца 80х.
pavelmistery 30 января 2018 | 21:28
serhio_25__: Там всё решается через суд, вот в чем разница. Приведу пример
"Суд Манхэттена запретил прокат фильма об авиакатастрофе, в которой погиб лидер рок-группы Lynyrd Skynyrd Ронни Ван Зант. С требованием заблокировать распространение ленты обратились другие участники коллектива, сообщает Reuters.
Авторы иска посчитали, что лента нарушает этот договор, поскольку Пайл в ней рассказывает не о своей жизни, а о судьбе коллектива."
grossalex022018 30 января 2018 | 21:35
pavelmistery: А в чем суть договора ?
grossalex022018 30 января 2018 | 21:30
serhio_25__: Вот только, расписанные под хохлому по самы пятки не знают этих людей ;)) Вот поэтому - мумия на площади, упырь сакрален и узурпатор легитимен ;))
Тя , чел с яйцами под гжель, 28 панфиловцев не оскорбляет ?