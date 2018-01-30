Киносоюз заявил, что прокатные удостоверения в России используют как инструмент цензуры

Он потребовал ввести уведомительный порядок их получения. Об этом говорится в заявлении, которое поступило в редакцию «Медузы». Его подписали, в частности, Андрей Прошкин, Алексей Попогребский, Виталий Манский, Борис Хлебников, Марина Разбежкина и другие. Киносоюз пообещал подать в суд на Министерство культуры. В заявлении отмечается также, что принимать решения о запрете фильмов может тоже только суд.