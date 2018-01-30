Больше трети месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток

Об этом Интерфаксу сообщили в Гидрометцентре. Там добавили, что снегопады и метели, а также сильный ветер сохранятся в столичном регионе почти всю неделю, пока он находится во власти циклона, который приходит со стороны Балтики. Ближе к концу недели в Москве похолодает. В МЧС предупреждают, что этой ночью на дорогах возможна сильная гололедица, а также мокрый снег и налипание снега.