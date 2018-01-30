Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об ограничении торговли по воскресеньям
До конца этого года можно будет торговать в первое и последнее воскресенье месяца, а с 2020-го года торговля по воскресеньям будет запрещена всегда, кроме семи дней в году. Ограничения не коснутся, в частности, пекарен, автозаправок, почты, аэропортов и вокзалов. Нарушителям грозит штраф до 24-х тысяч евро, при повторном нарушении – лишение свободы.
Комментарии39
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russkyi177 30 января 2018 | 21:09
Какой-то странный закон.
vsevolodsamara 30 января 2018 | 21:21
Блин, главное чтоб в Чехии не сделали так. А то куда мы по воскресеньям из Германии за продуктами ездить будем, когда всё закрыто?!
terezamatb 30 января 2018 | 21:33
vsevolodsamara: ну в чехии и так каждый государственный праздник все супермаркеты закрыты.
vasilevich58 30 января 2018 | 22:06
Идиотизм шагает по планете!
В России попы предлагают то же самое, чтобы по воскресеньям народу молиться ни что не мешало!
dzed_barukh_buza 30 января 2018 | 21:27
russkyi177: нада па субботам а не па васкресеньям...
g_e_e__p 30 января 2018 | 21:09
Что за 37й год?
headhunter_ 30 января 2018 | 21:28
g_e_e__p: "Что за 37й год?"
Вам бы такой "37-ой" как в Польше...увы....:-D
vor_mbh 30 января 2018 | 21:10
Суть подобного решения не поймет даже протрезвевший бандеровец.
dzed_barukh_buza 30 января 2018 | 21:29
vor_mbh: ты никогда не трезвеющий маскаль-кацап...
aleksandr39 30 января 2018 | 21:33
vor_mbh: Капитан ,ты типичный бандит из ОПГ " днр -лугандон " .
pol_55 30 января 2018 | 21:38
vor_mbh: Тупому земе,здесь в Галиции по воскресеньям люди не работают без всяких законов,по традиции,хотя она от веры.
pol_55 30 января 2018 | 21:47
pol_55: Кстати о протрезвевших,здесь люди во времена Бандеры почти не пили,пока не приперлись *наши*.
serhio_25__ 30 января 2018 | 21:14
Идиотский закон. Странно, что не на Окраине его приняли.
Я вот частенько по субботам работаю, бывает и во вторую смену и так весь завод - когда в магазин сходить, если в воскресенье они будут не работать?
bereshukrasehaivpesch 30 января 2018 | 21:17
У пшеков свой шабат.
taglit 30 января 2018 | 21:21
bereshukrasehaivpesch: но в Израиле шабат попроще, чем воскресенье в Польше!
bereshukrasehaivpesch 30 января 2018 | 21:24
taglit: пшебат
severnaya_storona 30 января 2018 | 21:18
Бандеровцы с трудом поняли, что это не про них, но все равно разволновались.
gvs 30 января 2018 | 21:19
Догоним и перегоним Гундяева )))
perrkele_sattan 30 января 2018 | 21:21
Дуда и сам, тварь религиознутая.
XXI век, а религиознутые твари продолжают качать права, со своими богами, божками и мракобесием
wojskowy Марек Качоровски 30 января 2018 | 21:31
perrkele_sattan: Ну по логике это ты тварь, считая что сам должен воскресенье отдыхать вместе со всеми, а продавцы должны вкалывать.В Польше полно частных небольших магазинов, их это Закон не касается. "Слышал звон и не знаешь где он" И при чём здесь Религия, Закон прочитай, там о ней ни словом ни пол словом. Польша светская страна. У нас Ксёндцы с трибуны Сейма не несут чушь на счёт биткойна, как ваш Патриарх.
perrkele_sattan 30 января 2018 | 22:00
wojskowy: злобный пан! Вижу как злобно, с католической ненавистью брызгаете слюной и понимаю, що Польска ще не згинела!
У меня есть выходной, 01 января (зато каждый год!). Я сам решаю когда, где и сколько мне работать. Хочешь поститься - постись, но не лезь с этим ко мне. Много вас, от запрещающих есть свинину, до запрещающих есть любое мясо. Если тебе не нужен мой магазин в воскресенье - не заходи в него, не покукпай. Если это никому не нужно, нет прибыли и выгоды, то нахрена мне работать, в убыток?
Не указывай, религиознутый (чем ксенз лучше гундяя или аятолы??) на РАЗОВЫЕ глупости депутанов в РФ - они постоянные идиоты (в Сейме Польши ничем не лучше),
pravdatut 30 января 2018 | 21:23
В Германии супермаркеты не работают в субботу и воскресенье. Люди отдыхают. Для роциян это не подходит, они должны ходить по магазинам, не митинговать и свободно покупать водку в любое время суток.
serhio_25__ 30 января 2018 | 21:36
pravdatut: Укропец, ты когда в магазин сможешь пойти, если всю неделю ты на работе, а в выходные магазины не работают? Ты у своей мамки спроси, когда в магазин нужно ходить.
velbkeirf1 30 января 2018 | 21:24
Им бы понедельники взять и отменить!
wojskowy Марек Качоровски 30 января 2018 | 21:25
Закон этот был принят потому, что нарушаются права человека на полноценный отдых. В Европе почти во всех странах действует такой Закон. Он не касается частных магазинчиков, если в эти дни хозяин торгует сам, не используя наёмный труд. А то доходило до смешного, люди празднуют , а продавцы вкалывают, у них тоже есть семьи и они хотят отдыхать с ними, а не в те дни работая по графику, когда семьи нет дома.
serhio_25__ 30 января 2018 | 21:32
wojskowy: ""Закон этот был принят потому, что нарушаются права человека на полноценный отдых."" - какие это образом? За работу в выходной дается выдодной день или двойная оплата. Ни один продавец от такого не отказывается. Это все приведет к уменьшению их зп и большому неудобству простых людей, которые в воскресенье ничего не смогут себе купить.
""Он не касается частных магазинчиков"" - и много в Польше государственных магазинов?
wojskowy Марек Качоровски 30 января 2018 | 21:57
serhio_25__: Все частные, но я применил слово магазинчики, и объяснил, что сам хозяин имеет право торговать. Хозяин супермаркета тоже имеет такое право. только не может им воспользоваться. Это понятно. Далее: полноценный отдых, когда ты отдыхаешь в одни день с семьёй, т.е с детьми. Это понятно? В Польше в частных МАГАЗИНЧИКАХ можно купить абсолютно всё. Живу на окраине большого города. В посёлке где только частные дома. У меня пять таких магазинов в шаговой доступности, там есть абсолютно всё. Раз в 10 дней еду на машине, что бы купить например мясо. В частных магазинах его как правило не продают, холодильник нужен, к тому же срок реализации мяса очень небольшой. Мороженое мясо продавть в ЕС запрещено, только парное или охлаждённое. Допускается в праздники мороженное мясо птица, так как на неё повышенный спрос, но в ограниченное время. Например индюк на рождество. Кроме того купить еду и спиртные напитки, ограниченного ассортимента можно на любой заправке города. Вы больше не беспокоитесь о простых людях?
kir_pich_101 30 января 2018 | 21:33
wojskowy: Ну никто же не думает, что там люди работают, им отдыхать не надо.
С другой стороны это подхлестнёт на развитие торговли без участия человека.
wojskowy Марек Качоровски 30 января 2018 | 21:59
kir_pich_101: Полностью с вами согласен и таких автоматов в Европе полно, торгуют они круглосуточно, остаться здесь без еды надо ухитриться.
alle_op 30 января 2018 | 21:52
wojskowy: "Он не касается частных магазинчиков, если в эти дни хозяин торгует сам, не используя наёмный труд."
То есть не должны работать только большие торговые предприятия, где без наемных сотрудников обойтись нельзя?
malanoff 30 января 2018 | 21:30
Это разве дело президента ? С такими Законами скоро Польша догонит Россию по могуществу.
pravdatut 30 января 2018 | 21:34
malanoff: Есть такое дело.Дима запрещал стоватные лампочки!)
wojskowy Марек Качоровски 30 января 2018 | 22:01
malanoff: А это для вас новость, что все, абсолютно все Законы, которые затрагивают интересы людей подписывает Глава Государства. Этот порядок практически во всех странах. В Англии Королева.
lifar 30 января 2018 | 21:35
Это что-то новенькое.
koshkaedu 30 января 2018 | 21:39
Он перепутал с субботой.
ushkujnik 30 января 2018 | 21:44
Долбанная Европа!
По воскресеньям ни одного супермаркета!..
Идёшь, чертыхаешься, и завидуешь россиянам, спокойно и свободно покупающим вискарь до 23 часов по местному времени...
oldfellowhank 30 января 2018 | 21:48
А кто-нибудь может объяснить, ЗАЧЕМ это сделано?
monik_7 30 января 2018 | 22:04
oldfellowhank: в моем штате в воскресенье алкогольные напитки, включая пиво, не продают до 11 часов утра. И никто не отрицает, что это сделано для того чтобы верующие шли на мессу в свои церкви. Будучи воинственным агностиком нисколько не осуждаю этот порядок - мне он не мешает и не нарушает мои права т.к. алкоголь купить можно все дни недели хоть круглосуточно кроме этих трех часов в неделю. В соседнем штате Вискансин алькоголь не продается после 9 вечера - это сделано для поддержки ресторанного бизнеса штата. В городке, где компактно живут адвентисты алкоголь вообще не продается - так захотели жители городка. А в Польше действительно после Валенцы осталось очень сильная традиция профсоюзного движения, поэтому тенденция на принуждение отрасли торговли к обязательствам на право равноправного отдыха для всех - вещь абсолютно естесственная.
perrkele_sattan 30 января 2018 | 22:04
oldfellowhank: религиознутое быдло считает, что если закрыть магазины, то все пойдут лобобойствовать.
Заодно следует запретить работу кинотеатров, театров, телевидения, радио и сотовых операторов.
Об одном не подумали радетели: попы, по воскресеньям, тоже должны отдыхать. Пусть закрывают свои лобобойни и идут нюхать цветочки, на кладбище