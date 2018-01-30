Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об ограничении торговли по воскресеньям

До конца этого года можно будет торговать в первое и последнее воскресенье месяца, а с 2020-го года торговля по воскресеньям будет запрещена всегда, кроме семи дней в году. Ограничения не коснутся, в частности, пекарен, автозаправок, почты, аэропортов и вокзалов. Нарушителям грозит штраф до 24-х тысяч евро, при повторном нарушении – лишение свободы.