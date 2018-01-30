Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в подземном переходе возле метро «Улица 1905 года»
Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в подземном переходе возле станции московского метро «Улица 1905 года». Все они доставлены в больницы. Об этом ТАСС сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Мэр Собянин дал распоряжение провести служебное расследование.
По предварительным данным, площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, люди пользовались переходом несмотря на то, что он был на реконструкции. Источник не исключил, что обрушение произошло из-за снега.
Комментарии5
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ginbin_ 30 января 2018 | 21:23
Строители друзей пересидельца они такие.
brandfa 30 января 2018 | 21:25
Собянин дал распоряжение провести служебное расследование
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Да Собянина самого не мешало бы под следствие ... превратил Москву в какую-то помойку. Кто бы, что не говорил, но город реально перестал быть городом для того людей. В нём нельзя жить, в нём приходится выживать! Грязь, смрад, бесконечные пробки на земле и под землёй, дома бесконечной этажности и окна в окна, платные парковки, идиотские шлагбаумы во дворах, идиотская организация дорожного движения, уничтоженная ливнёвка ... и много .. много ... много ... всего остального. А ведь я помню, этот город таким, когда в нём можно было жить (по настоящему жить и наслаждаться этой жизнью).
grossalex022018 30 января 2018 | 21:39
brandfa: Начнем с простого - ты на выборы ходил ? За кого голосовал ? А на муниципальные ?
brandfa 30 января 2018 | 21:45
grossalex022018: И ходил и голосовал ... жаль, что от выборов в них только одно название осталось.
snaiper 30 января 2018 | 22:03
brandfa: лучше бы строительные леса упали на одного бездарного мошенника оленевода .....