ЕСПЧ признал нарушения статей Европейской конвенции по правам человека в отношении осужденных по «болотному делу»
Андрея Барабанова, Степана Зимина и Алексея Полиховича. Об этом сообщается на сайте суда. По решению ЕСПЧ Зимину и Полиховичу должны выплатить по 12,5 тысяч евро компенсации, Барабанову – 10 тысяч евро. По мнению ЕСПЧ, Россия нарушила право осужденных на судебное разбирательство в разумные сроки, а также право на свободу собраний, а в отношении Полиховича и Зимина право не подвергаться пыткам.
Комментарии8
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olegleon 30 января 2018 | 20:40
" Россия нарушила право осужденных на судебное разбирательство в разумные сроки"
серьёзно? а то, что обвиняемые в Гааге сидели годами это не было нарушением? то, что Милошевич, отсидев 5 лет под следствием, умер в тюрьме от неоказания медпомощи это не было пыткой?
vor_mbh 30 января 2018 | 20:45
Ничего удивительного. Еспч - ещё та ангажированная и проплаченная англо-саксонская помойка.
ruki_proch 30 января 2018 | 21:17
olegleon: обвиняемые в Гааге сидели годами это не было нарушением?
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Нет. Материалов дела было гораздо больше.
Милошевич, отсидев 5 лет под следствием, умер в тюрьме
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Помощь ему оказывалась. Обоснованных претензий к медицине не было.
А то что умер - ну так человек смертен....
olegleon 30 января 2018 | 21:43
ruki_proch: последнее, как я понимаю, и к Магнитскому относится. помощь то оказывали, но помер. бывает. действительно, все смертны
evgolius7 30 января 2018 | 20:40
Опять ментура и их начальники поставила на деньги бюджет.
А потом по зомбоящику детям на операции собирают....
lion64___3 30 января 2018 | 20:54
Вместо денег выдать компенсацию в виде многочисленных опетушений силами душманов и гастарбайтеров. Будет это толерантно и гей-ропейски.
sveklotron_7 30 января 2018 | 21:16
А марсианский суд что решил?
ruki_proch 30 января 2018 | 21:25
sveklotron_7:
Что решил марсианский - не важно. Россия не ведет никаких дел с Марсом.
А вот неисполнение решений ЕСПЧ грозит тем, что путинскую Россию еще и из Европы выпнут.
Будет две бензоколонки в мире - Россия и Венесуэла. Обе нищие и убогие.
Ты такого будущего для России хочешь?