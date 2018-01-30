ЕСПЧ признал нарушения статей Европейской конвенции по правам человека в отношении осужденных по «болотному делу»

Андрея Барабанова, Степана Зимина и Алексея Полиховича. Об этом сообщается на сайте суда. По решению ЕСПЧ Зимину и Полиховичу должны выплатить по 12,5 тысяч евро компенсации, Барабанову – 10 тысяч евро. По мнению ЕСПЧ, Россия нарушила право осужденных на судебное разбирательство в разумные сроки, а также право на свободу собраний, а в отношении Полиховича и Зимина право не подвергаться пыткам.