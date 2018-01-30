В Москве избили юриста и правозащитника Валентина Карелина
Это произошло в Крылатском, когда Карелин шел к метро. Сколько именно было нападавших, он не успел заметить. Их лица были закрыты шарфами. Они били Карелина ногами по лицу, — сообщает «ОВД-инфо».
Карелин оказывает помощь муниципальным депутатам и общественным активистам района Крылатское, которые протестуют против строительства этнографического парка на охраняемой природной территории «Крылатские холмы».
Комментарии23
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fedor_v_glaz 30 января 2018 | 20:40
Подонки и мрази, когда же вас вздёрнут на фонарях?!!! Как вы достали!
vor_mbh 30 января 2018 | 20:42
Ну, не любит народ пройдох-"правозащитников".
И что с этим поделаешь ? Ничего.
evgolius7 30 января 2018 | 20:47
И вам желаю только ментов без адвоката....
nikitin43 30 января 2018 | 20:56
evgolius7: каддафи тоже не нравились правозащитники адвокаты.
antinato__ 30 января 2018 | 21:13
А ещё и лживая гос.деповская крыса Сванидзе получил люлей от Максима Леонардовича!
filosof64 30 января 2018 | 21:23
antinato__: беда, когда кретины грамоту осваивают, для сортира, и то страшно использовать писанину...
polsan 30 января 2018 | 21:01
vor_mbh: и тебя будут бить холуй! :)
inna2101 30 января 2018 | 21:06
vor_mbh: самому-то не смешно? народ!))
filosof64 30 января 2018 | 21:21
vor_mbh: навоз для лопаты-это не народ. а из вас удобрения, и то говно получиться...каламбур какой то
serjo1977 30 января 2018 | 21:23
vor_mbh: Ну почему же ничего? Можно, например, часть этого "народа" уничтожить, а другая часть сама разбежится...
astet 30 января 2018 | 21:26
vor_mbh: Правильно Путин говорит,
что Россия - самое демократичное государство в мире!!!
Прав вождь!
У нас любой может избить любого правозащитника
и за это ему ничего не будет!
Пусть в веках живёт имя
главного российского либерала
Владимира Путина!!!
vis_a_vis 30 января 2018 | 20:42
\\ Их лица были закрыты шарфами. Они били Карелина ногами по лицу //
Возможно, это был протест обезьян из будущего "этнографического парка"?
xuato 30 января 2018 | 20:45
Хорошо, что не возле Кремля шел, как Немцов. Такая в РФ теперь экологическая ситуация.
ugiazov 30 января 2018 | 21:00
Это уже официально проводимая игра "Избей правозащитника" Только вот не виртуальная. И виновных власти не находят..
vasyakirin 30 января 2018 | 21:01
ugiazov: Школьников же укротивших вечный огонь нашли, Вам мало что ли?...
inna2101 30 января 2018 | 21:08
ugiazov: власти ищут школьников, которые снегом в огонь кидали. Как всегда, собственно. Школьников, студентов - в общем, кого безопаснее.
sjuzanna 30 января 2018 | 21:14
ugiazov: Теперь слово "правозащитник" стало ругательным.
rico76 30 января 2018 | 21:00
Тот неловкий момент, когда фамилия Карелин не помогла!)
sjuzanna 30 января 2018 | 21:17
rico76: \\когда фамилия Карелин не помогла!)\\
Бьют не по паспортам,а по морде.(к сожалению)
sjuzanna 30 января 2018 | 21:19
Я только не пойму. Чем плох этнографический парк? Они же не цементный завод хотят строить??
frauava17 30 января 2018 | 21:48
sjuzanna: А и правда. Чем плохи эти этнографы? Подумаешь, ногами в лицо.
Ну вот такая у нас скрепная этнография.
Обхохочешься с вами, защитничками Кремля.
karabay 30 января 2018 | 21:22
Ну совсем как дети: лень пистолет в карман положить, коль опасным делом занимаешься? Если бы правозащитники были вооружены, то их обходили бы стороной не только хулиганы, но и менты с гебьём, однако!
vlabar1960 30 января 2018 | 21:56
Когда законным путём удержать власть не удаётся, — используют все доступные методы. А это уже преступление и это уже не власть.