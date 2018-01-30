В Москве избили юриста и правозащитника Валентина Карелина

Это произошло в Крылатском, когда Карелин шел к метро. Сколько именно было нападавших, он не успел заметить. Их лица были закрыты шарфами. Они били Карелина ногами по лицу, — сообщает «ОВД-инфо».

Карелин оказывает помощь муниципальным депутатам и общественным активистам района Крылатское, которые протестуют против строительства этнографического парка на охраняемой природной территории «Крылатские холмы».