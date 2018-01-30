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20:32, 30 января 2018

В Москве избили юриста и правозащитника Валентина Карелина

Это произошло в Крылатском, когда Карелин шел к метро. Сколько именно было нападавших, он не успел заметить. Их лица были закрыты шарфами. Они били Карелина ногами по лицу, — сообщает «ОВД-инфо».
Карелин оказывает помощь муниципальным депутатам и общественным активистам района Крылатское, которые протестуют против строительства этнографического парка на охраняемой природной территории «Крылатские холмы».

Комментарии

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fedor_v_glaz 30 января 2018 | 20:40

Подонки и мрази, когда же вас вздёрнут на фонарях?!!! Как вы достали!

vor_mbh 30 января 2018 | 20:42

Ну, не любит народ пройдох-"правозащитников".
И что с этим поделаешь ? Ничего.

evgolius7 30 января 2018 | 20:47

И вам желаю только ментов без адвоката....

nikitin43 30 января 2018 | 20:56

evgolius7: каддафи тоже не нравились правозащитники адвокаты.

antinato__ 30 января 2018 | 21:13

А ещё и лживая гос.деповская крыса Сванидзе получил люлей от Максима Леонардовича!

filosof64 30 января 2018 | 21:23

antinato__: беда, когда кретины грамоту осваивают, для сортира, и то страшно использовать писанину...

polsan 30 января 2018 | 21:01

vor_mbh: и тебя будут бить холуй! :)

inna2101 30 января 2018 | 21:06

vor_mbh: самому-то не смешно? народ!))

filosof64 30 января 2018 | 21:21

vor_mbh: навоз для лопаты-это не народ. а из вас удобрения, и то говно получиться...каламбур какой то

serjo1977 30 января 2018 | 21:23

vor_mbh: Ну почему же ничего? Можно, например, часть этого "народа" уничтожить, а другая часть сама разбежится...

astet 30 января 2018 | 21:26

vor_mbh: Правильно Путин говорит,
что Россия - самое демократичное государство в мире!!!
Прав вождь!
У нас любой может избить любого правозащитника
и за это ему ничего не будет!
Пусть в веках живёт имя
главного российского либерала
Владимира Путина!!!

vis_a_vis 30 января 2018 | 20:42

\\ Их лица были закрыты шарфами. Они били Карелина ногами по лицу //

Возможно, это был протест обезьян из будущего "этнографического парка"?

xuato 30 января 2018 | 20:45

Хорошо, что не возле Кремля шел, как Немцов. Такая в РФ теперь экологическая ситуация.

ugiazov 30 января 2018 | 21:00

Это уже официально проводимая игра "Избей правозащитника" Только вот не виртуальная. И виновных власти не находят..

vasyakirin 30 января 2018 | 21:01

ugiazov: Школьников же укротивших вечный огонь нашли, Вам мало что ли?...

inna2101 30 января 2018 | 21:08

ugiazov: власти ищут школьников, которые снегом в огонь кидали. Как всегда, собственно. Школьников, студентов - в общем, кого безопаснее.

sjuzanna 30 января 2018 | 21:14

ugiazov: Теперь слово "правозащитник" стало ругательным.

rico76 30 января 2018 | 21:00

Тот неловкий момент, когда фамилия Карелин не помогла!)

sjuzanna 30 января 2018 | 21:17

rico76: \\когда фамилия Карелин не помогла!)\\
Бьют не по паспортам,а по морде.(к сожалению)

sjuzanna 30 января 2018 | 21:19

Я только не пойму. Чем плох этнографический парк? Они же не цементный завод хотят строить??

frauava17 30 января 2018 | 21:48

sjuzanna: А и правда. Чем плохи эти этнографы? Подумаешь, ногами в лицо.
Ну вот такая у нас скрепная этнография.
Обхохочешься с вами, защитничками Кремля.

karabay 30 января 2018 | 21:22

Ну совсем как дети: лень пистолет в карман положить, коль опасным делом занимаешься? Если бы правозащитники были вооружены, то их обходили бы стороной не только хулиганы, но и менты с гебьём, однако!

vlabar1960 30 января 2018 | 21:56

Когда законным путём удержать власть не удаётся, — используют все доступные методы. А это уже преступление и это уже не власть.

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