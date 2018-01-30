Центризбирком утвердил третью часть списка доверенных лиц Путина на президентских выборах

В него вошли 62 человека, в том числе хоккеист Александр Овечкин, худрук «Современника» Галина Волчек, актер Владимир Машков, врач Леонид Рошаль, пианист Денис Мацуев и рэпер Тимати. После этого число доверенных лиц Путина достигло 476-ти человек.