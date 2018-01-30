Центризбирком утвердил третью часть списка доверенных лиц Путина на президентских выборах
В него вошли 62 человека, в том числе хоккеист Александр Овечкин, худрук «Современника» Галина Волчек, актер Владимир Машков, врач Леонид Рошаль, пианист Денис Мацуев и рэпер Тимати. После этого число доверенных лиц Путина достигло 476-ти человек.
Комментарии17
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vor_mbh 30 января 2018 | 20:40
99,9999999 % своих голосов народ отдаст Путину ВВ.
А над оставшимися 0,00000000% - будет ржать ВЕСЬ МИР ! ;-)))))))
evgolius7 30 января 2018 | 20:44
Было 62 человека...потом ринулись все....интересно а не много доверяет Путин...486...стадо большое.....
А как они будут доверять друг дружке?
Забавный цирк с животными....
efilika 30 января 2018 | 21:12
evgolius7: Галина Волчек и Рошаль! Я в шоке. Остальные то понятно, Бог обидел и не наделил.
igor20012 30 января 2018 | 20:43
Если эти люди войдут в следующий список, то им будет не до веселья.
ihor_syvoryj 30 января 2018 | 20:48
Хороший список.
Пусть полежит пока.
Позднее пригодится.
kir_pich_101 30 января 2018 | 20:49
Как потом, посте того, как кончится этот фарс, будут смотреть в глаза честным людям?
....а себя оправдать, каждый повод найдёт...
ppj 30 января 2018 | 21:01
kir_pich_101: evgolius7:
Тут все просто.
Утром 19 марта каждый будет в любом случае иметь картинку.
Или ЭТО МЫ ЕГО ВЫБРАЛИ.
Или ЭТО ОНИ ЕГО ВЫБРАЛИ.
Всего два возможных варианта. Других не усматривается.
Такой вот пустяк. Сущая безделица.
Соответственно все его следующие развлечения и эксперименты или будут в том числе и на твоей совести, или они не будут.
Каждый решает самостоятельно.
Простой на самом деле выбор-то…
vla7815 30 января 2018 | 20:58
Дайте весь список, пожалуйста, чтобы знать кому порядочные люди в стране могут обоснованно не доверять.
xuato 30 января 2018 | 20:59
А если Акепла промахнется? 62 деятеля прямиком из Суда побегут на биржу труда?
toyama_tokanawa99 30 января 2018 | 21:33
xuato: Акелла гарантированно не промахнётся. Многолетний опыт на этом поприще ( охоты) тому причина...
ugiazov 30 января 2018 | 21:02
Долго выбирали кто из холуёв холуистее.
dolgon 30 января 2018 | 21:09
Ещё один список Путина???? А утром был тот другой!!!
Но, те же яйца, только вид с боку.
Главное не дать этой " государственной, политической, спортивной. бизнес и т.д. элите" из токсичного списка подраться между собой на ножах (в кремлевских кабинетах), а то в результате могут пострадать 146 млн. россиян, даже их не разнимая!!!!
ulagai 30 января 2018 | 21:11
Где Задостонов?
ginbin_ 30 января 2018 | 21:25
Список передастов и задорастов нацлидера. Неплохо насосут доверенные.
vladvinn73 30 января 2018 | 21:30
а слабо ЦИКу отдать на проверку подписи, собранные за выдвижения Путина, на аутсорсинг
kapitankolbaskin 30 января 2018 | 21:30
патрика нашего чего опять не взяли ?! Он тута из штанов выпрыгивает ...весь язык стер об едропутовы полушария ...скоро тока ржать сможет как рамзанов скакун
sharlatan 30 января 2018 | 21:37
Всех доверенных лиц Путина в список Минфина США! Кстати, а сколько там американских граждан?